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Pyszny obiad na czwartek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Zupa pejzanka, przebój z PRL

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:16
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jarzynowa
Zupa pejzanka to świetna zupa jarzynowa/Shutterstock
Zupy są zdrowe i pyszne. W czwartek przygotujemy zupę pejzankę z młodych warzyw. Kiedyś bardzo często ją gotowano, była niezwykle popularna w PRL. Jest wiele przepisów na tę zupę warzywna z dużą ilością ziemniaków. Nazwa tej prostej i pysznej zupy wywodzi się z języka francuskiego.

Pejzanka to skrzyżowanie zupy jarzynowej z kartoflanką. Jest pyszna i pożywna. Na drugi dzień, jeśli coś zostanie, jest nawet jeszcze lepsza.

Pejzanka - polska wersja francuskiego przysmaku

Pejzanka wkroczyła do kuchni polskiej poprzez francuskie książki kucharskie i stało się to jeszcze w XIX wieku. Soupe paysanne po francusku oznacza po prostu "zupa chłopska (wiejska)". Nazwę spolszczono, a zupa stała się bardzo popularna. To bogata, warzywna zupa, którą przygotowuje się z dodatkiem fasoli i ziemniaków. Wrzucamy do niej takie warzywa, na jakie akurat mamy ochotę.

Dlaczego warto jeść zupy?

Jedzenie zup to świetny sposób na poprawę codziennej diety. Ciepłe zupy doskonale nawadniają organizm, a dzięki dużej zawartości warzyw zupy są niskokaloryczne i bogate w błonnik, co wspiera trawienie i ułatwia odchudzanie. Ponadto rozgrzewają od środka i są bardzo łatwo przyswajalne przez żołądek.

Smaczny obiad dla rodziny

Pejzanka zdobyła dużą popularność także w PRL. Królowała w domach i stołówkach. Tę pyszna zupę robi się naprawdę szybko. Można ją wzbogacić np. podsmażonym, pokrojonym w kostkę boczkiem lub ugotować np. na wywarze z kurczaka lub na żeberkach.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa pejzanka, przysmak z PRL

Składniki

  • 2 marchewki
  • 1 cukinia
  • 1 cebula
  • pół małej, młodej kapusty
  • 6 ziemniaków
  • mała kalarepa
  • 2 ząbki czosnku
  • por - biała część
  • pół małego lub ćwiartka dużego selera
  • 3 pomidory
  • garść fasolki szparagowej
  • 2 łyżki masła
  • 150 g boczku wędzonego
  • bulion - warzywny lub mięsny - 2 litry
  • sól, pieprz do smaku
  • liść laurowy, kilka ziarenek pieprz czarnego, dwa ziarenka ziela angielskiego
  • siekana pietruszka lub koperek do posypania

Przygotowanie

Wszystkie warzywa starannie myjemy, obieramy i siekamy w kostkę. Fasolce obcinamy zdrewniałe końce, z pomidorów zdejmujemy skórkę. Na patelni rozpuszczamy masło i podsmażamy posiekaną cebulę, czosnek i pora. Smażymy kilka minut. Dodajemy pokrojony boczek i dalej smażymy. Potem dodajemy na patelnie pomidory. Do garnka z bulionem wrzucamy resztę warzyw. Dodajemy przyprawy. Zupę gotujemy do miękkości warzyw na małym ogniu. Po ok. pół godziny. Potem dodajemy cebulę z czosnkiem, boczkiem i pomidorami. Gotujemy jeszcze przez chwilę. Pejzanka gotowa, smacznego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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