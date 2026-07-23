Pyszny obiad na czwartek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Zupa pejzanka, przebój z PRL

Pejzanka to skrzyżowanie zupy jarzynowej z kartoflanką. Jest pyszna i pożywna. Na drugi dzień, jeśli coś zostanie, jest nawet jeszcze lepsza.
Pejzanka - polska wersja francuskiego przysmaku
Pejzanka wkroczyła do kuchni polskiej poprzez francuskie książki kucharskie i stało się to jeszcze w XIX wieku. Soupe paysanne po francusku oznacza po prostu "zupa chłopska (wiejska)". Nazwę spolszczono, a zupa stała się bardzo popularna. To bogata, warzywna zupa, którą przygotowuje się z dodatkiem fasoli i ziemniaków. Wrzucamy do niej takie warzywa, na jakie akurat mamy ochotę.
Dlaczego warto jeść zupy?
Jedzenie zup to świetny sposób na poprawę codziennej diety. Ciepłe zupy doskonale nawadniają organizm, a dzięki dużej zawartości warzyw zupy są niskokaloryczne i bogate w błonnik, co wspiera trawienie i ułatwia odchudzanie. Ponadto rozgrzewają od środka i są bardzo łatwo przyswajalne przez żołądek.
Smaczny obiad dla rodziny
Pejzanka zdobyła dużą popularność także w PRL. Królowała w domach i stołówkach. Tę pyszna zupę robi się naprawdę szybko. Można ją wzbogacić np. podsmażonym, pokrojonym w kostkę boczkiem lub ugotować np. na wywarze z kurczaka lub na żeberkach.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa pejzanka, przysmak z PRL
Składniki
- 2 marchewki
- 1 cukinia
- 1 cebula
- pół małej, młodej kapusty
- 6 ziemniaków
- mała kalarepa
- 2 ząbki czosnku
- por - biała część
- pół małego lub ćwiartka dużego selera
- 3 pomidory
- garść fasolki szparagowej
- 2 łyżki masła
- 150 g boczku wędzonego
- bulion - warzywny lub mięsny - 2 litry
- sól, pieprz do smaku
- liść laurowy, kilka ziarenek pieprz czarnego, dwa ziarenka ziela angielskiego
- siekana pietruszka lub koperek do posypania
Przygotowanie
Wszystkie warzywa starannie myjemy, obieramy i siekamy w kostkę. Fasolce obcinamy zdrewniałe końce, z pomidorów zdejmujemy skórkę. Na patelni rozpuszczamy masło i podsmażamy posiekaną cebulę, czosnek i pora. Smażymy kilka minut. Dodajemy pokrojony boczek i dalej smażymy. Potem dodajemy na patelnie pomidory. Do garnka z bulionem wrzucamy resztę warzyw. Dodajemy przyprawy. Zupę gotujemy do miękkości warzyw na małym ogniu. Po ok. pół godziny. Potem dodajemy cebulę z czosnkiem, boczkiem i pomidorami. Gotujemy jeszcze przez chwilę. Pejzanka gotowa, smacznego.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.