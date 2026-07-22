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Szybki sposób na ogórkową na zimę. Tarte ogórki, proporcje 3 do 3, a potem zupa w pięć minut

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 15:43
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ogórki
Takie ogórki będą zimą idealne na szybką zupę ogórkową/Shutterstock
Przetwory z owoców i warzyw ułatwiają życie. Dzięki nim możemy np. w 5 minut przygotować pyszny obiad. Rewelacyjnym sposobem na ugotowanie zimą smakowitej zupy ogórkowej jest zrobienia tartych ogórków kiszonych. Otwieramy słoik, dodajemy ogórki do bulionu i pyszna zupa ogórkowa gotowa. Oto przepis na tarte ogórki kiszone na zimę.

Zupa ogórkowa to klasyka, jedno z ulubionych dań obiadowych Polaków. Można ją przygotować, trąc na tarce ogórki kiszone. Ale po co? Lepiej ukisić tarte ogórki na zupę od razu. Takie tarte kiszone ogórki będą też świetnym składnikiem sałatek, surówek i przekąsek.

Tarte ogórki kiszone na zimę do słoików

Tarte ogórki kiszone na zimę przygotujemy szybko. Podajemy wypróbowany przepis z babcinego zeszytu. Niezbędne jest zachowanie odpowiednich proporcji, żeby ogórki były pyszne, odpowiednio kwaśne i idealnie się zakonserwowały. Jak przygotować je metodą „na sucho", czyli bez przyrządzania zalewy?

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Proporcje 3:3 na tarte ogórki kiszone na zimę

Proporcje są łatwe do zapamiętania. Na 3 kilogramy ogórków stosujemy 3 łyżki soli. Dodajemy też koper, czosnek i przyprawy.

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Tarte ogórki kiszone na zimę - przepis krok po kroku

Składniki

  • 3 kg ogórków gruntowych
  • kilka gałązek kopru z baldachami
  • 1 główka czosnku
  • korzeń chrzanu
  • 3 łyżki soli kamiennej niejodowanej

Przygotowanie

Ogórki myjemy. Można je zostawić w zimnej wodzie na kilka godzin, będą wtedy jędrne. Potem dokładnie je osuszamy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Starte ogórki wkładamy do miski, dodajemy sól i mieszamy. Zostawiamy na ok. pół godziny, żeby puściły sok. Myjemy i obieramy czosnek. Myjemy i osuszamy koper. Chrzan myjemy i kroimy na kawałki. Bierzemy czyste wyparzone słoiki. Na dnie każdego słoika kładziemy baldachę kopru, kilka ząbków czosnku, kawałek chrzanu i wkładamy starte ogórki. Zostawiamy około 1,5 cm wolnej przestrzeni pod wieczkiem. Zakręcamy słoiki i zostawiamy je na 2, 3 dni w ciepłym miejscu. Potem przenosimy słoiki z tartymi ogórkami kiszonymi w ciemne, chłodne miejsce. Niech czekają na zimę.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieogórki
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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