Szybki sposób na ogórkową na zimę. Tarte ogórki, proporcje 3 do 3, a potem zupa w pięć minut

Zupa ogórkowa to klasyka, jedno z ulubionych dań obiadowych Polaków. Można ją przygotować, trąc na tarce ogórki kiszone. Ale po co? Lepiej ukisić tarte ogórki na zupę od razu. Takie tarte kiszone ogórki będą też świetnym składnikiem sałatek, surówek i przekąsek.

Tarte ogórki kiszone na zimę do słoików

Tarte ogórki kiszone na zimę przygotujemy szybko. Podajemy wypróbowany przepis z babcinego zeszytu. Niezbędne jest zachowanie odpowiednich proporcji, żeby ogórki były pyszne, odpowiednio kwaśne i idealnie się zakonserwowały. Jak przygotować je metodą „na sucho", czyli bez przyrządzania zalewy?

Proporcje 3:3 na tarte ogórki kiszone na zimę

Proporcje są łatwe do zapamiętania. Na 3 kilogramy ogórków stosujemy 3 łyżki soli. Dodajemy też koper, czosnek i przyprawy.

Tarte ogórki kiszone na zimę - przepis krok po kroku

Składniki

3 kg ogórków gruntowych

kilka gałązek kopru z baldachami

1 główka czosnku

korzeń chrzanu

3 łyżki soli kamiennej niejodowanej

Przygotowanie

Ogórki myjemy. Można je zostawić w zimnej wodzie na kilka godzin, będą wtedy jędrne. Potem dokładnie je osuszamy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Starte ogórki wkładamy do miski, dodajemy sól i mieszamy. Zostawiamy na ok. pół godziny, żeby puściły sok. Myjemy i obieramy czosnek. Myjemy i osuszamy koper. Chrzan myjemy i kroimy na kawałki. Bierzemy czyste wyparzone słoiki. Na dnie każdego słoika kładziemy baldachę kopru, kilka ząbków czosnku, kawałek chrzanu i wkładamy starte ogórki. Zostawiamy około 1,5 cm wolnej przestrzeni pod wieczkiem. Zakręcamy słoiki i zostawiamy je na 2, 3 dni w ciepłym miejscu. Potem przenosimy słoiki z tartymi ogórkami kiszonymi w ciemne, chłodne miejsce. Niech czekają na zimę.