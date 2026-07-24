Zawsze pysznie i prosto. Dwa przepisy na szybkie ciasta z owocami

Przepis na gruszki pod kruszonką podane z jogurtem i syropem klonowym

Składniki na kruszonkę: - 75 g masła, - 100 g mąki, - 1 szczypta soli, - 1 łyżeczka cynamonu

Składniki na gruszki w sosie: - 75 g miodu, - 275 ml soku pomarańczowego, -laska wanilii, - 1 łyżeczka cynamonu, - 1 płaska łyżka mąki kukurydzianej, 4 niezbyt miękkie gruszki, cukier puder do posypania

Składniki na jogurt pomarańczowy z syropem klonowym: - 175 ml syropu klonowego, - 2 łyżki skórki pomarańczowej, 600 g jogurtu greckiego.

Przygotowanie kruszonki gruszkowej:

1. Przygotowanie kruszonki: rozpuść masło. Wymieszaj mąkę, cukier, sól i cynamon. Dodaj roztopione masło i mieszaj widelcem, aż powstanie kruszonka. 2. Przygotowanie gruszek w sosie: zagotuj miód, sok pomarańczowy, wanilię i cynamon. Wymieszaj mąkę kukurydzianą z 3 łyżkami zimnej wody do uzyskania gładkiej konsystencji, a następnie zagęść sos tą mieszanką. Obierz gruszki i przekrój je wzdłuż na pół, pozostawiając ogonki. Usuń gniazda nasienne za pomocą łyżki do melona. Lekko spłaszcz zaokrąglone boki połówek gruszek dla lepszej stabilności. 3. Upieczenie kruszonki: ułóż gruszki, przecięciem do góry, w naczyniu żaroodpornym. Polej je sosem i posyp kruszonką. Piecz w nagrzanym do 180 stopni piekarniku przez około 30 minut. 4. Napełnij jogurtem małe szklanki i odstaw do lodówki. Dopraw syrop klonowy skórką pomarańczową. 5. Posyp kruszonkę cukrem pudrem. Polej jogurt syropem klonowym i podawaj.

Przepis na szybkie ciasto z owocami

Składniki na ciasto: -140 g mąki, - 3 łyżki plus 1 łyżeczka cukru, - 1 łyżeczka proszku do pieczenia, ½ łyżeczki sody oczyszczonej, - ¼ łyżeczki soli, - 75 g masła, zimnego i pokrojonego w plasterki, - 125 ml maślanki.

Składniki na owocowe "wypełnienie" ciasta: - 1 kg 2–3 rodzajów mieszanych owoców sezonowych (np. brzoskwiń, nektarynek, borówek, jeżyn itp.) umytych, wysuszonych, w miarę możliwości pokrojonych lub wypestkowanych, - 50 do 100 g cukru w ​​zależności od stopnia słodkości owoców, - 3 łyżki mąki, - 1 łyżka soku z cytryny.

Przygotowanie ciasta z owocami:

1. Rozgrzej piekarnik do 180°C (350°F). W dużej misce połącz przygotowane owoce z cukrem i mąką. Równomiernie rozłóż w formie do pieczenia. 2. Ciasto: wymieszaj mąkę, 3 łyżki cukru, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną i sól. Opuszkami palców wmieszaj zimne masło do mąki. Dodaj maślankę i mieszaj, aż ciasto będzie gładkie. 3. Nakładaj ciasto w 7 dużych kleksach na owoce. Posyp kleksy pozostałą łyżeczką cukru. 4. Piecz przez 25–30 minut. Pozostaw do ostygnięcia na ok. 15 minut. 5. Podawaj na ciepło.