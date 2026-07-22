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Pyszny obiad na środę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Pachnąca ogórkowa z małosolnych z wkładką

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:20
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ogórkowa
Ogórkowa z ogórków małosolnych to pyszna, letnia zupa/Shutterstock
Świeżych, gruntowych ogórków mamy pod dostatkiem i robimy z nich ogórki małosolne. Na środę proponujemy więc zupę ogórkową. Ale to nie jest zwykła zupa ogórkowa, to zupa ogórkowa z małosolnych ogórków. Wyjątkowy, orzeźwiający smak. Podajemy przepis, jak ją zrobić, by była przepyszna! Będzie to zupa ogórkowa z ogórków małosolnych z wkładką.

To jest ten czas, gdy zajadamy się ogórkami małosolnymi. Można je jeść same, tak po prostu, ze słoika, dodawać do sałatek, do kanapek. Z ogórków małosolnych zrobimy też świetną zupę ogórkową. Jest delikatniejsza niż ta z mocno ukiszonych ogórków, mniej kwaśna i orzeźwiająca.

Smaczny obiad dla rodziny

Zupa ogórkowa to klasyka polskiej kuchni, wiadomo to nie od dziś. Jest bardzo lubiana. Gdy nadchodzi lato, warto spróbować zupy z ogórków małosolnych. Tę zupę możemy przygotować np. na rosole, który mamy jeszcze z niedzieli. Można też zrobić szybko delikatny bulion np. na drobiowych udkach. Do zupy dodajemy dużo świeżego, posiekanego koperku i śmietanę. Do tego pajda świeżego chleba i pyszny, wakacyjny obiad gotowy.

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Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - ogórkowa z małosolnych

Składniki

  • 2 duże udka z kurczaka
  • dwie marchewki
  • por
  • cebula
  • dwa ząbki czosnku
  • dwie łyżki masła
  • pęczek koperku
  • 200 ml śmietany do zupy
  • ćwiartkę selera
  • 500 g ogórków małosolnych
  • 6 ziemniaków
  • dwa listki laurowe, trzy ziarenka ziela angielskiego, kilka ziaren pieprzu

Przygotowanie

Udka myjemy, wrzucamy do 2 l wody razem z listkami laurowymi, pieprzem i zielem angielskim oraz zieloną częścią pora. Gotujemy do miękkości. W tym czasie obieramy warzywa, marchewki i seler ścieramy na tarce o dużych oczkach, siekamy białą część pora i czosnek. Ogórki małosolne ścieramy na tarce o grubych oczkach. Obieramy ziemniaki i kroimy w kostkę. Gdy udka będą miękkie, wrzucamy do garnka z wywarem ziemniaki, a wyciągamy zieloną część pora. Solimy delikatnie, bo ogórki są też słone. Na patelni rozgrzewamy łyżkę masła i podsmażamy pora oraz czosnek, potem dodajemy marchewkę i seler. Podsmażamy chwilę i dodajemy do wywaru, gdy ziemniaki już będą miękkie. Gotujemy dalej. Na patelnię znowu dajemy łyżkę masła i starte ogórki małosolne. Podsmażamy i dodajemy do garnka z zupę - pamiętajmy, że ziemniaki powinny być już miękkie. Gotujemy jeszcze ok. 5 minut i zestawiamy z ognia. Wyjmujemy udka i obieramy z nich mięso. Dodajemy do zupy. Kilka łyżek zupy rozrabiamy w kubku ze śmietaną i wlewamy tak zahartowana śmietanę do zupy. Doprawiamy zupę do smaku. Podajemy ogórkową z małosolnych suto posypaną koperkiem. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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