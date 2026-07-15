Zawsze pysznie i prosto. Przepis na muffinki z jagodami oblane białą czekoladą

Składniki na muffinki z jagodami:

- 240 g białej mąki tortowej, - 150 g drobnego, białego cukru, - 2 duże jajka w temperaturze pokojowej, - 120 ml mleka w temperaturze pokojowej, - 80 ml oleju roślinnego, - skórka otarta z 1 limonki, - 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, - 200 g jagód leśnych. Dodatkowo: 12 sztywnych, papierowych papilotek o średnicy ok. 5 cm.

Składniki na polewę z białej czekolady:

- 80 g białej czekolady, - 50 ml śmietanki kremówki 30%, - ok. 20g płatków migdałowych, - ok. 100 gram jagód leśnych do dekoracji.

Wykonanie muffinek z jagodami z polewą z białej czekolady:

1. Do miski wbij jajka i wsyp cukier. Ubijaj składniki mikserem na wysokich obrotach tak długo, aż cukier całkowicie rozpuści i powstanie puszysta jasna masa. Pod koniec ubijania zmniejsz obroty miksera i powoli wlej olej. Miksuj chwilę do połączenia składników. 2. Do masy jajecznej wlej mleko, wsyp mąkę, proszek do pieczenia i dodaj skórkę z limonki. Wszystko razem wymieszaj dokładnie przy pomocy drewnianej łyżki lub szpatułki. 3. Na koniec do ciasta wsyp dobrze osuszone jagody. Ciasto wymieszaj delikatnie, by nie uszkodzić owoców. 4. Ciasto na muffinki z jagodami nakładaj do papilotek do ¾ wysokości foremki. Porada: Papilotki warto foremki posmarować od środka odrobiną oleju. 5. Muffinki wstaw do piekarnika nagrzanego do 175 stopni, z opcją pieczenia góra/dół. Czas pieczenia: około 25-30 minut. Po upieczeniu muffinek lekko uchyl drzwi piekarnika. Po 5 minutach otwórz drzwi do połowy a po kolejnych 5 minutach wyjmij je z pieca.

Wykonanie polewy z białej czekolady:

Do małego garnka wlej 50 g śmietanki kremówki 30% i podgrzej ją, aż będzie bardzo gorąca. Zdejmij garnek z palnika. Do gorącej śmietanki dodaj białą czekoladę pokrojoną w drobne kawałki. Mieszaj całość szpatułką, aż czekolada całkowicie rozpuści się w śmietance. W razie potrzeby, delikatnie podgrzej śmietankę. Przestudzone muffinki jagodowe oblej polewą z białej czekolady i udekoruj świeżymi jagodami oraz płatkami migdałów.