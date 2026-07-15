Pyszny obiad na środę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Ta zapiekanka z cukinii nie ma równych sobie

Teraz jest czas na cukinię. Jest świeża, jędrna i chrupiąca. Cukinię można jeść na surowo, jako składnik sałatek i można z niej przygotować wiele świetnych potraw. Na wtorek proponujemy zapiekankę z cukinii, która dzięki aromatowi przypraw przeniesie nas prosto do słonecznej Italii.
Smaczny obiad dla rodziny
Cukinia ma wiele zalet. Zawiera m.in. dużo potasu, jest niskokaloryczna i ma niski indeks glikemiczny. Zapiekanka z cukinii po włosku, którą proponujemy na wtorkowy obiad, to potrawa, która zawiera wszystko - dużą porcję warzyw i białko. Jeśli zostanie trochę zapiekanki z obiadu, można wtedy zjeść ją na kolację. Ale raczej nic nie zostanie.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zapiekanka z cukinii po włosku
Składniki
- 3 cukinie
- 500 g mięsa mielonego - może być indyk, może być mięso wieprzowo-wołowe
- 400 ml passaty pomidorowej
- 1 cebula
- 3 ząbki czosnku
- 4 łyżki oleju
- po łyżeczce suszonego oregano i bazylii
- sól, pieprz
- 2 szklanki mleka
- 50 g masła
- 3 łyżki mąki
- gałka muszkatołowa
- 4 łyżki tartego parmezanu
Przygotowanie
Cebulę i czosnek siekamy, podsmażamy na oliwie, aż się zeszklą. Potem dodajemy na patelnię mięso mielone i przyprawy. Smażymy przez 5 minut i dodajemy passatę pomidorową, dusimy na wolnym ogniu przez kilka minut. Jeśli sos wyjdzie zbyt gęsty, dodajemy trochę wody. Doprawiamy solą i pieprzem. W tym czasie myjemy cukinię i kroimy na plasterki. Przygotowujemy też beszamel. W rondelku rozpuszczamy masło, dodajemy mąkę, podsmażamy przez chwilę, ciągle mieszając. Potem dodajemy do rondelka mleko - mieszamy, aż uzyskamy sos o gęstości śmietany. Składamy zapiekankę. Na dno naczynia żaroodpornego kładziemy cukinię, na to mięso, na to beszamel - tę operację powtarzamy. Na górze zapiekanki ląduje beszamel. Zapiekamy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez ok. 40 minut. Na 10 min. przed końcem pieczenia posypujemy zapiekankę serem. Smacznego!
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.