Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Makaron z aromatycznym pesto z cukinii

Wymyślanie obiadów na lato to nie lada praca. W takich chwilach warto zainspirować się kuchnią z krajów, gdzie letnie upały i wyższe niż u nas temperatury to codzienność.
Smaczny obiad dla rodziny
Makaron ze świeżym pesto z cukinii to klasyka kuchni włoskiej. Idealne danie na wakacyjne dni, kiedy nie chce nam się stać w kuchni. Robi się tak długo, jak długo gotuje się makaron. Kilka chwil i mamy obiad gotowy.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - makaron z aromatycznym pesto z cukinii
Składniki
- 400 g makaronu spaghetti
- 150 g cukinii
- 80 g oliwy z oliwek
- 55 g parmezanu
- 20 g orzechów makadamia
- 15 g orzechów nerkowca
- 10 g liści bazylii
- 2 ząbki czosnku
- sól
Przygotowanie
Gotujemy makaron wg przepisu na opakowaniu. Ścieramy na tarce ser. Cukinię kroimy na kawałki, wrzucamy do miksera i miksujemy razem z czosnkiem, startym serem, orzechami, oliwą z oliwek. Makaron odcedzamy i zostawiamy w garnku trochę wody spod gotowania. Wrzucamy pesto i dobrze mieszamy. Podajemy makaron z aromatycznym pesto z cukinii udekorowany liskami bazylii.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.