Dziennik Gazeta Prawana logo

Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Makaron z aromatycznym pesto z cukinii

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:30
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
makaron
Makaron z pesto z cukinii/Shutterstock
Na poniedziałkowy obiad proponujemy danie, które robi się szybko, jest bardzo aromatyczne, odżywcze i po prostu bardzo smaczne. Takie szybkie danie w letnie dni robią często Włosi. To makaron z aromatycznym pesto cukinii.

Wymyślanie obiadów na lato to nie lada praca. W takich chwilach warto zainspirować się kuchnią z krajów, gdzie letnie upały i wyższe niż u nas temperatury to codzienność.

Smaczny obiad dla rodziny

Makaron ze świeżym pesto z cukinii to klasyka kuchni włoskiej. Idealne danie na wakacyjne dni, kiedy nie chce nam się stać w kuchni. Robi się tak długo, jak długo gotuje się makaron. Kilka chwil i mamy obiad gotowy.

Nie ogórki, nie kapusta. To kiszone warzywo to hit lata. Idealne na odchudzanie i zdrowe jelita
Nie ogórki, nie kapusta. To kiszone warzywo to hit lata. Idealne na odchudzanie i zdrowe jelita

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - makaron z aromatycznym pesto z cukinii

Składniki

  • 400 g makaronu spaghetti
  • 150 g cukinii
  • 80 g oliwy z oliwek
  • 55 g parmezanu
  • 20 g orzechów makadamia
  • 15 g orzechów nerkowca
  • 10 g liści bazylii
  • 2 ząbki czosnku
  • sól

Przygotowanie

Gotujemy makaron wg przepisu na opakowaniu. Ścieramy na tarce ser. Cukinię kroimy na kawałki, wrzucamy do miksera i miksujemy razem z czosnkiem, startym serem, orzechami, oliwą z oliwek. Makaron odcedzamy i zostawiamy w garnku trochę wody spod gotowania. Wrzucamy pesto i dobrze mieszamy. Podajemy makaron z aromatycznym pesto z cukinii udekorowany liskami bazylii.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
Powiązane
rosół
Pyszny obiad na niedzielę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Rosół z zaskakujący dodatkiem
kąski ze schabu
Pyszny obiad na sobotę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Aromatyczne i kruche kąski schabowe
kalafior
Pyszny obiad na piątek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Kalafior z pieca lepszy niż pieczeń
zupa
Pyszny obiad na czwartek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Letnia zupa koperkowa z klopsikami
pomidory
Pyszny obiad na środę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Kremowa pomidorowa pachnąca bazylią
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraHISTORIA sztuki dla zaawansowanych. 90 proc. polegnie w tym QUIZIE na pierwszych pytaniach »
Zobacz
|
Nowa Dacia Striker
Nowa Dacia Striker odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
nauczyciel zarobki zawód
Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia w wakacje. Ministerstwo informuje o skali zjawiska
1000 złotych na ucznia. Kuratorium przypomina o nowym dodatku
1000 złotych na ucznia. Kuratorium przypomina o nowym dodatku
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj