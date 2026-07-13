Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Makaron z aromatycznym pesto z cukinii

Wymyślanie obiadów na lato to nie lada praca. W takich chwilach warto zainspirować się kuchnią z krajów, gdzie letnie upały i wyższe niż u nas temperatury to codzienność.

Smaczny obiad dla rodziny

Makaron ze świeżym pesto z cukinii to klasyka kuchni włoskiej. Idealne danie na wakacyjne dni, kiedy nie chce nam się stać w kuchni. Robi się tak długo, jak długo gotuje się makaron. Kilka chwil i mamy obiad gotowy.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - makaron z aromatycznym pesto z cukinii

Składniki

400 g makaronu spaghetti

150 g cukinii

80 g oliwy z oliwek

55 g parmezanu

20 g orzechów makadamia

15 g orzechów nerkowca

10 g liści bazylii

2 ząbki czosnku

sól

Przygotowanie

Gotujemy makaron wg przepisu na opakowaniu. Ścieramy na tarce ser. Cukinię kroimy na kawałki, wrzucamy do miksera i miksujemy razem z czosnkiem, startym serem, orzechami, oliwą z oliwek. Makaron odcedzamy i zostawiamy w garnku trochę wody spod gotowania. Wrzucamy pesto i dobrze mieszamy. Podajemy makaron z aromatycznym pesto z cukinii udekorowany liskami bazylii.