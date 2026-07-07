Nie ogórki, nie kapusta. To kiszone warzywo to hit lata. Idealne na odchudzanie i zdrowe jelita

Trwa sezon na cukinię. Jędrna, młoda cukinia świetnie sprawdzi się w kiszonce. Warto trochę poeksperymentować i spróbować czegoś nowego. Kiszone ogórki czy kapustę już świetnie przecież znamy i lubimy. Kiszona cukinia to prawdziwy rarytas. Ma wszystkie zalety kiszonych warzyw, a przy tym zachwyca delikatnym smakiem. Do kiszenia wybieramy mniejsze, jędrne cukinie.

Kiszona cukinia - naturalny probiotyk, ratunek dla jelit

Kiszona cukinia to niskokaloryczny i lekkostrawny produkt, który dzięki procesie fermentacji staje się naturalnym probiotykiem. Zawiera mnóstwo witamin (A, C, K, z grupy B) i minerałów, doskonale wpływając na odporność organizmu, wspierając mikroflorę jelitową oraz poprawiając trawienie.

Kiszona cukinia - idealna dla odchudzających się

Kiszona cukinia jest niskokaloryczna. To idealny składnik diet redukcyjnych, ma niski indeks glikemiczny i skutecznie wspiera odchudzanie. Kiszona cukinia zawiera kwas mlekowy, który stymuluje wydzielanie soków trawiennych i odkwasza organizm.

Kiszona cukinia - pyszna i zdrowa - przepis

2 kg cukinii

czosnek,

koper,

chrzan,

ziele angielskie,

gorczyca,

pieprz,

liście laurowe

sól,

woda.

Przygotowanie

Robimy solankę. Na litr wody bierzemy łyżkę soli. Wodę zagotowujemy i studzimy. Słój lub słoiki wyparzamy. Cukinię myjemy i kroimy w większe słupki. Do słoików wkładamy cukinię, koper, czosnek, przyprawy. Zalewamy solanką - warzywa muszą być całkowicie przykryte. Słoik lub słoiki przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na trzy dni. Po tym czasie przestawiamy cukinię w chłodniejsze miejsce i czekamy jeszcze dwa tygodnie.