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Nie ogórki, nie kapusta. To kiszone warzywo to hit lata. Idealne na odchudzanie i zdrowe jelita

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 19:26
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kiszonka
Warto próbować nowych kiszonek/Shutterstock
Latem zajadamy się ogórkami małosolnymi i delikatnie ukiszoną młodą kapustą. To prawdziwe przysmaki i do tego zdrowe. Jednak to klasyka. Warto też kisić inne warzywa. Świetnie smakuje kiszona cukinia. Jest aromatyczna i delikatna. Będzie idealna jako dodatek do kanapek, sałatek czy jako zdrowa przekąska.

Trwa sezon na cukinię. Jędrna, młoda cukinia świetnie sprawdzi się w kiszonce. Warto trochę poeksperymentować i spróbować czegoś nowego. Kiszone ogórki czy kapustę już świetnie przecież znamy i lubimy. Kiszona cukinia to prawdziwy rarytas. Ma wszystkie zalety kiszonych warzyw, a przy tym zachwyca delikatnym smakiem. Do kiszenia wybieramy mniejsze, jędrne cukinie.

Kiszona cukinia - naturalny probiotyk, ratunek dla jelit

Kiszona cukinia to niskokaloryczny i lekkostrawny produkt, który dzięki procesie fermentacji staje się naturalnym probiotykiem. Zawiera mnóstwo witamin (A, C, K, z grupy B) i minerałów, doskonale wpływając na odporność organizmu, wspierając mikroflorę jelitową oraz poprawiając trawienie.

Ogórki z patelni. Są tak dobre, że zapomnisz o mizerii, pachną masłem i koperkiem
Ogórki z patelni. Są tak dobre, że zapomnisz o mizerii, pachną masłem i koperkiem

Kiszona cukinia - idealna dla odchudzających się

Kiszona cukinia jest niskokaloryczna. To idealny składnik diet redukcyjnych, ma niski indeks glikemiczny i skutecznie wspiera odchudzanie. Kiszona cukinia zawiera kwas mlekowy, który stymuluje wydzielanie soków trawiennych i odkwasza organizm.

Kiszona cukinia - pyszna i zdrowa - przepis

  • 2 kg cukinii
  • czosnek,
  • koper,
  • chrzan,
  • ziele angielskie,
  • gorczyca,
  • pieprz,
  • liście laurowe
  • sól,
  • woda.

Przygotowanie

Robimy solankę. Na litr wody bierzemy łyżkę soli. Wodę zagotowujemy i studzimy. Słój lub słoiki wyparzamy. Cukinię myjemy i kroimy w większe słupki. Do słoików wkładamy cukinię, koper, czosnek, przyprawy. Zalewamy solanką - warzywa muszą być całkowicie przykryte. Słoik lub słoiki przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na trzy dni. Po tym czasie przestawiamy cukinię w chłodniejsze miejsce i czekamy jeszcze dwa tygodnie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowaniecukinia
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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