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Pyszny obiad na piątek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Kalafior z pieca lepszy niż pieczeń

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:30
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kalafior
Tak przyrządzony kalafior smakuje wyśmienicie/Shutterstock
Kalafior ugotowany i polany bułką zrumienioną na maśle to klasyka letniej kuchni. Jest jednak inny, rewelacyjnie pyszny i prosty sposób na podanie kalafiora. Robimy w piątek pieczony kalafior. To popularne warzywo w tej wersji zyskuje orzechowy, wspaniały smak. Spróbujcie koniecznie.

Kalafior to jedno z najpopularniejszych warzyw w polskiej kuchni. Króluje kalafior gotowany, podawany ze zrumienioną na maśle bułką tartą. Popularność zyskują także steki z kalafiora. Jest jednak jeszcze jeden, przepyszny i łatwy sposób na kalafiora. Trzeba go spróbować koniecznie.

Kalafior - kwiat, który ma mnóstwo zalet

Kalafiora można jeść na surowo lub gotować, dusić, smażyć czy piec. Warto go włączyć do swojego menu, bo jest bardzo zdrowy. Kalafior w 90 proc. składa się z wody. W 100 gramach zawiera jedynie 25 kcal. Ma dużo witaminy C oraz m.in. witaminę B6 i K, a także potas i wapń oraz mnóstwo błonnika. Błonnik w kalafiorze wspiera trawienie i reguluje poziom cholesterolu. Kalafior ma również właściwości antyoksydacyjne i niski indeks glikemiczny. Kalafior to warzywo z rodziny kapustnych. Jadalną częścią kalafiora jest jego róża, czyli kwiatostan składający się z licznych, mięsistych pędów kwiatowych, które nie rozwinęły się w kwiaty.

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Smaczny obiad dla rodziny

Kalafior z piekarnika to prosty sposób na zdrowy, smaczny, tani i zarazem wykwintny posiłek. Kilka składników i trochę czasu na pieczenie. To danie praktycznie robi się samo. Zależnie od tego, jakie damy do kalafiora przyprawy, tak zmieni się jego smak. Trzeba podkreślić, że upieczony kalafior zyskuje nowy, smakowy wymiar - staje się kremowo-orzechowy. Jeśli podamy do niego sos na bazie tahini, czyli pasty z podprażonych ziaren sezamu, poczujemy się jak w smakowym raju. Proponujemy przygotowanie w piątek kalafiora zapiekanego z sosem beszamelowym i serem. To będzie pełnowartościowe, obiadowe danie. Przygotujemy je bez zbędnego nakładu pracy. Można powiedzieć, że w pewnym momencie ten kalafior po prostu "robi się sam".

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Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - pieczony kalafior lepszy niż pieczeń

Składniki

  • kalafior,
  • 50 g masła,
  • 2 łyżki mąki pszennej,
  • 2 szklanki mleka,
  • 150 g sera żółtego,
  • sól, pieprz, gałka muszkatołowa

Przygotowanie

Kalafior czyścimy z liści i dzielimy na różyczki. Wrzucamy kalafior na ok. 10 min do wrzącej wody. Gotujemy al dente, pilnujemy, żeby kalafiora nie rozgotować. Podgotowany kalafior odcedzamy. Robimy beszamel. W rondelku podgrzewamy masło, dodajemy mąkę i energicznie mieszamy. Potem ciemną stróżką wlewamy mleko, nadal dokładnie mieszając, żeby nie było grudek. Beszamel jest gotowy, gdy zgęstnieje. Doprawiamy go solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Różyczki kalafiora przekładamy do naczynia żaroodpornego, polewamy sosem beszamelowym i posypujemy startym serem. Tak przygotowany kalafior wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni Celsjusza i pieczemy ok. 25 minut - wierzch powinien się apetycznie zarumienić. Pieczony kalafior gotowy. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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