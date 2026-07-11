Pyszny obiad na sobotę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Aromatyczne i kruche kąski schabowe

Na sobotni obiad przygotujemy danie, które zachwyca prostotą. Użyjemy schabu, ale nie będzie to tradycyjny kotlet schabowy - smakowity, choć ciężkostrawny. Mięso będzie lekkie i aromatyczne. Można powiedzieć, że w pewnym sensie dietetyczne.

Jakie wartości ma schab?

Schab wieprzowy wcale nie jest sam w sobie bardzo kaloryczny. 100 g surowego schabu to 128 kcal oraz 24 g białka i 4 g tłuszczu. Oczywiście, jeśli go usmażymy lub podamy z tłustymi dodatkami, te wartości mocno wzrosną. Co ważne, schab jest cennym źródłem łatwo przyswajalnego białka, aminokwasów oraz tłuszczów omega-3 i omega-6. Nie dostarcza natomiast organizmowi dużej dawki cholesterolu. Wieprzowina zawiera także dużo witamin (A, E i te z grupy B) oraz mikroelementów (m.in. fosfor, żelazo, wapń, selen, potas).

Smaczny obiad dla rodziny

Gdy przygotujemy na sobotni obiad kąski ze schabu, połączymy tradycję z czymś nowym. Podamy na odświętny obiad lubiany przez rodzinę schab, ale w nieco innej postaci. Do tego np. ziemniaki z wody z koperkiem i ogórki małosolne. Będzie pysznie.

Tak przygotujesz kruchy schab

Kroimy schab na grube kotlety, a potem na słupki. Delikatnie rozbijamy mięso tłuczkiem. Potem nakłuwamy mięso widelcem. A teraz uwaga - robimy zalewę. Pół szklanki wody, łyżeczka soli, łyżeczka majeranku, dwa rozgniecione ząbki czosnku. Mięso wkładamy do miski, przykrywamy ją szczelnie folią spożywczą i wstawiamy godzinę do lodówki. Mięso zamarynowane w solance będzie idealne - kruche, soczyste i aromatyczne.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - aromatyczne, kruche kąski schabowe

1 kg schabu

puszka pomidorów w zalewie

pół szklanki śmietany kremówki

cebula

łyżka masła klarowanego do smażenia

mała cukinia

sól, pieprz, łyżeczka sosu sojowego

marynata: pół szklanki wody, łyżeczka soli, łyżeczka majeranku, dwa rozgniecione ząbki czosnku.

bułka tarta

jajko

Przygotowanie

Mięso - tak jak wyżej - kroimy, rozbijamy, nakłuwamy i marynujemy. Potem, już zamarynowane wyciągamy z lodówki i dajemy mu odpocząć pół godziny w temperaturze pokojowej. Mięso osuszamy ręcznikiem papierowym. Mięso panierujemy w rozkłóconym jajku i bułce. Wykładamy na wyłożoną papierem do pieczenia blachę i pieczemy przez ok. 20 min. w temperaturze ok. 200 stopni. Robimy sos. Na patelni rozgrzewamy masło, wrzucamy posiekaną cebulę i cukinię. Przykrywamy patelnię pokrywką i dusimy na małym ogniu przez 5 minut. Teraz dolewamy pomidory z puszki, doprawiamy solą i pieprzem sos. Dusimy przez ok. kwadransa - znowu na małym ogniu i pod przykryciem. Na koniec wlewamy na patelnię śmietankę i powoli zagotowujemy. Sos powinien się zagęścić. Podajemy sos w osobnej miseczce i kąski ze schabu na talerzu z ziemniakami, frytkami lub ryżem. Smacznego!