Pyszny obiad na środę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Kremowa pomidorowa pachnąca bazylią

Pappa al pomodoro wywodzi się z Toskanii. To danie najprostsze pod słońcem. Zrobimy tę zupę ze świeżych, dojrzałych i pachnących pomidorów. Wykorzystamy też chleb lub bułki, które zostały z poprzedniego dnia - będzie zgodnie z zasadami zero waste i lokalnie. Pomidory kupimy na pobliskim ryneczku.

Smaczny obiad dla rodziny

Pappa al pomodoro to nie jest zwykła pomidorówka. To naprawdę coś więcej. Warto spróbować, a jesteśmy przekonani, że zupa ta wejdzie na stałe do domowego menu. Nie dość, że jest pyszna, to jeszcze zdrowa. Pappa al pomodoro jest gęsta, aromatyczna i świetnie można się nią najeść w letni dzień. Najlepsza jest, gdy przygotujemy ją ze świeżych, pachnących i mocno czerwonych pomidorów.

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Składniki:

1,5 kg świeżych, dojrzałych pomidorów

6 ząbków czosnku

500 g czerstwego, pszennego chleba

1,5 litra wody

4-6 łyżek oliwy z pierwszego tłoczenia

ostra czerwona papryczka lub szczypta ostrej papryki w proszku

sól

1-2 łyżki octu winnego

1 duży pęczek bazylii

oliwa z pierwszego tłoczenia do podania

Przygotowanie:

Pomidory zalewamy wrzątkiem, obieramy ze skórki, kroimy w kostkę, dodajemy do garnka razem z obranym i drobno posiekanym czosnkiem, gałązkami bazylii obranymi z liści, pokrojonym w kostkę chlebem i pokruszonymi papryczkami, zalewamy wodą, zagotowujemy i trzymamy na małym ogniu ok. 15 min.; wyjmujemy gałązki bazylii i wyrzucamy. Zupę dobrze mieszamy, doprawiamy do smaku solą i octem. Dodajemy podarte dłońmi listki bazylii. Przed podaniem zupę dekorujemy listkami bazylii i każdą porcję skrapiamy oliwą. Zupa ma mieć temperaturę pokojową.