Pyszny obiad na środę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Kremowa pomidorowa pachnąca bazylią

Pappa al pomodoro wywodzi się z Toskanii. To danie najprostsze pod słońcem. Zrobimy tę zupę ze świeżych, dojrzałych i pachnących pomidorów. Wykorzystamy też chleb lub bułki, które zostały z poprzedniego dnia - będzie zgodnie z zasadami zero waste i lokalnie. Pomidory kupimy na pobliskim ryneczku.
Smaczny obiad dla rodziny
Pappa al pomodoro to nie jest zwykła pomidorówka. To naprawdę coś więcej. Warto spróbować, a jesteśmy przekonani, że zupa ta wejdzie na stałe do domowego menu. Nie dość, że jest pyszna, to jeszcze zdrowa. Pappa al pomodoro jest gęsta, aromatyczna i świetnie można się nią najeść w letni dzień. Najlepsza jest, gdy przygotujemy ją ze świeżych, pachnących i mocno czerwonych pomidorów.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kremowa pomidorowa pachnąca bazylią
Składniki:
- 1,5 kg świeżych, dojrzałych pomidorów
- 6 ząbków czosnku
- 500 g czerstwego, pszennego chleba
- 1,5 litra wody
- 4-6 łyżek oliwy z pierwszego tłoczenia
- ostra czerwona papryczka lub szczypta ostrej papryki w proszku
- sól
- 1-2 łyżki octu winnego
- 1 duży pęczek bazylii
- oliwa z pierwszego tłoczenia do podania
Przygotowanie:
Pomidory zalewamy wrzątkiem, obieramy ze skórki, kroimy w kostkę, dodajemy do garnka razem z obranym i drobno posiekanym czosnkiem, gałązkami bazylii obranymi z liści, pokrojonym w kostkę chlebem i pokruszonymi papryczkami, zalewamy wodą, zagotowujemy i trzymamy na małym ogniu ok. 15 min.; wyjmujemy gałązki bazylii i wyrzucamy. Zupę dobrze mieszamy, doprawiamy do smaku solą i octem. Dodajemy podarte dłońmi listki bazylii. Przed podaniem zupę dekorujemy listkami bazylii i każdą porcję skrapiamy oliwą. Zupa ma mieć temperaturę pokojową.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.