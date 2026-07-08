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Pyszny obiad na środę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Kremowa pomidorowa pachnąca bazylią

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:30
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pomidory
Taką pomidorową można przygotować tylko latem/Shutterstock
Taką zupę pomidorową można zjeść tylko latem. Smakuje wybornie, a przygotujemy ją ze świeżych pomidorów. Inspiracją jest kuchnia włoska, a wiadomo, że Włosi świetnie znają się na pomidorach i na dobrym jedzeniu. W środę jemy pappa al pomodoro. Jest gęsta i bardzo aromatyczna.

Pappa al pomodoro wywodzi się z Toskanii. To danie najprostsze pod słońcem. Zrobimy tę zupę ze świeżych, dojrzałych i pachnących pomidorów. Wykorzystamy też chleb lub bułki, które zostały z poprzedniego dnia - będzie zgodnie z zasadami zero waste i lokalnie. Pomidory kupimy na pobliskim ryneczku.

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Smaczny obiad dla rodziny

Pappa al pomodoro to nie jest zwykła pomidorówka. To naprawdę coś więcej. Warto spróbować, a jesteśmy przekonani, że zupa ta wejdzie na stałe do domowego menu. Nie dość, że jest pyszna, to jeszcze zdrowa. Pappa al pomodoro jest gęsta, aromatyczna i świetnie można się nią najeść w letni dzień. Najlepsza jest, gdy przygotujemy ją ze świeżych, pachnących i mocno czerwonych pomidorów. 

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Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kremowa pomidorowa pachnąca bazylią

Składniki:

  • 1,5 kg świeżych, dojrzałych pomidorów
  • 6 ząbków czosnku
  • 500 g czerstwego, pszennego chleba
  • 1,5 litra wody
  • 4-6 łyżek oliwy z pierwszego tłoczenia
  • ostra czerwona papryczka lub szczypta ostrej papryki w proszku
  • sól
  • 1-2 łyżki octu winnego
  • 1 duży pęczek bazylii
  • oliwa z pierwszego tłoczenia do podania

Przygotowanie:   

Pomidory zalewamy wrzątkiem, obieramy ze skórki, kroimy w kostkę, dodajemy do garnka razem z obranym i drobno posiekanym czosnkiem, gałązkami bazylii obranymi z liści, pokrojonym w kostkę chlebem i pokruszonymi papryczkami, zalewamy wodą, zagotowujemy i trzymamy na małym ogniu ok. 15 min.; wyjmujemy gałązki bazylii i wyrzucamy.  Zupę dobrze mieszamy, doprawiamy do smaku solą i octem. Dodajemy podarte dłońmi listki bazylii. Przed podaniem zupę dekorujemy listkami bazylii i każdą porcję skrapiamy oliwą. Zupa ma mieć temperaturę pokojową. 

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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