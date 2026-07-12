Pyszny obiad na niedzielę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Rosół z zaskakujący dodatkiem

Rosół z jajkiem, znany jako egg drop soup, to zupa, którą uwielbiają Chińczycy. Bazuje na gorącym bulionie drobiowym wzbogaconym imbirem i sosem sojowym.
Kultowy rosół
Rosół to kultowa polska zupa. Jadamy rosół w niedziele i święta. Czasem coś zostanie z niedzieli, delektujemy się więc rosołem w dni powszednie. Jeśli zrobimy więcej rosołu, to można go z powodzeniem zamrozić. Wtedy wyciągamy porcję i robimy sobie rosół z jajkiem.
Smaczny obiad dla rodziny
Rosół to zupa - jak się wydaje - prosta w przygotowaniu. Trzeba jednak znać parę trików, by zupa była uwodzicielsko pyszne. Stawiamy też na dobre składniki. Do rosołu dajemy dużo warzyw i świetnej jakości mięso. Nic się potem nie zmarnuje - z warzyw zróbmy sałatkę jarzynową, a z mięsa np. farsz do pierogów lub pasztecików. A zamiast makaronu - będziemy mieć przepyszne i pożywne niteczki z roztrzepanego w rosole jajka.
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Diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Tym razem przygotujemy niedzielny rosół inaczej, niż do tej pory. A właściwie podamy go inaczej. Taki rosół z jajkiem bywa nazywany zupą jajeczną.
Składniki
- 1 kg szpondra wołowego
- pół kurczaka
- pół dużego selera
- dwie cebule
- 3 ząbki czosnku
- 4 marchewki
- 2 pietruszki
- por
- kilka kulek ziela angielskiego
- 3 liście laurowe
- łyżeczka czarnego pieprzu ziarnistego
- 2 grzyby suszone
- łyżeczka suszonego lubczyku
- sól
- po jednym jajku dla jednej osoby
Przygotowanie
Mięso i obrane warzywa wkładamy do dużego garnka, zalewamy wodą i stawiamy na niewielkim ogniu. Dodajemy przyprawy, solimy do smaku. Niech rosół sobie "mruga" na wolnym ogniu przez co najmniej dwie godziny. Pieczony rosół gotowy. Rosół podajemy z ulubionym makaronem, posypany zieloną pietruszką. A teraz zaczyna się magia. Do mniejszego garnka przelewamy np. cztery porcje rosołu. Wlewamy rozbełtane jajka cienkim strumieniem do wrzącego bulionu, cały czas mieszając, by powstały delikatne nitki. Gotujemy jeszcze chwilę. Taki rosół, zwany zupą jajeczną, podajemy bardzo gorący, posypany natką pietruszki. Smacznego!
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.