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Pyszny obiad na czwartek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Letnia zupa koperkowa z klopsikami

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
41 minut temu
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zupa
Zupa koperkowa to idealna propozycja na letni obiad/Shutterstock
Na czwartek proponujemy pyszne danie jednogarnkowe. To zupa koperkowa z klopsikami. Idealna, pachnąca i bardzo sycąca. Robi się tę zupę szybko i naprawdę niewiele kosztuje.

Koperek jest teraz bardzo aromatyczny. Warto więc wykorzystać ten czas i używać koperku do wielu dań. Trochę zapomniana, ale pyszna, jest zupa koperkowa. Dodamy do niej klopsiki drobiowe, dzięki czemu będziemy mieć pełnowartościowy obiad jednodaniowy.

Koperek - pachnący i zdrowy

Koperek pięknie pachnie. Chętnie dodajemy do zup czy sałatek. Mało jednak osób wie, że koperek jest bardzo zdrowy. To świetne źródło witaminy C. Koperek dostarcza również witaminy z grupy B, witaminę A, D, E i K, a także minerały takie jak fosfor, żelazo i wapń.

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Smaczny obiad dla rodziny

Zupa koperkowa z klopsikami to pełnowartościowe i pyszne dani. Jest też niedroga. To bardzo aromatyczna, letnia zupa. Można ją oczywiście zrobić o każdej porze roku, bo koperek jest teraz dostępny bez przerwy, ale latem smakuje wyjątkowo. Do zupy dodamy klopsiki z mięsa drobiowego, dzięki czemu zupa będzie mieć odpowiednią porcję białka. Podajmy tę zupę z kromką pysznego, świeżego chleba lub z grzankami z bagietki.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - letnia zupa koperkowa z klopsikami

Składniki

  • 1,5 litra wody
  • duży pęczek koperku
  • 500 g piersi z kurczaka
  • 2 marchewki
  • por
  • pół selera
  • cebula
  • ząbek czosnku
  • 4 ziemniaki
  • 250 ml śmietany do zup
  • sól, pieprz
  • jajko
  • 2 łyżki bułki tartej
  • ziele angielskie - 2 kulki, pieprz - 4 kulki, 2 liście laurowe
  • 2 łyżki mąki pszennej

Przygotowanie

Gotujemy bulion. Warzywa - cebulę, marchew, seler, por dokładnie myjemy i obieramy. Wkładamy włoszczyznę do zimnej wody. Dodajemy ziele angielskie, pieprz i liść laurowy oraz umyte grube łodyżki koperku. Gotujemy na średnim ogniu, aż warzywa zmiękną. W tym czasie przygotowujemy klopsiki. Mięso mielimy, dodajemy jajko, przeciśnięty przez praskę czosnek, bułkę tartą, sól i pieprz. Masę mięsną dokładnie wyrabiamy. Formujemy maleńkie klopsiki, które delikatnie obtaczamy w mące. Koperek siekamy drobno. Z bulionu wyławiamy warzywa - będą świetne na sałatkę. Do gotującego się bulionu wrzucamy pulpeciki. Gdy już wrzucimy wszystkie, gotujemy je w bulionie przez ok. 10 minut. Potem zaciągamy zupę śmietaną i dodajemy drobno posiekany koperek. Próbujemy zupę i ewentualnie doprawiamy solą i pieprzem. Zupa koperkowa z klopsikami jest gotowa. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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