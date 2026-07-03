Ogórki z patelni. Są tak dobre, że zapomnisz o mizerii, pachną masłem i koperkiem

Ogórki na ciepło to doskonały, zaskakujący dodatek do obiadu. Smakują jak szparagi. Dusimy je na maśle, dodajemy trochę koperku i czosnku. Pod wpływem temperatury ogórki oddają wiele smaku. To danie przyrządzamy oczywiście z ogórków gruntowych, które już można kupić na bazarach.

Ogórki na ciepło - zapomniany przysmak

Ogórki na ciepło królowały w kuchni staropolskiej. Lucyna Ćwierczakiewiczowa w swoich kultowych książkach kucharskich podawała przepisy na duszone ogórki jako wykwintny dodatek do mięs. Danie to jest niezwykle proste do przygotowania i jest tak doskonałe, że gdy go raz spróbujecie, zapomnicie o klasycznej mizerii.

Tak ogórki reagują na temperaturę - aksamitna konsystencja zaskakuje

Gdy wrzucimy ogórki na patelnię, stają się delikatne i miękkie. Zyskują też cudowna słodycz. Podczas smażenia ogórki gruntowe tracą dużą część wody, a w połączniu z masłem uwalniają głęboki, bogaty aromat. Smażone ogórki będą rewelacyjnym dodatkiem np. do młodych ziemniaków w mundurkach i jajek sadzonych. Można je podawać do obiadu, można też zjeść jako lekką, ciepłą kolację.

Przepis na ogórki na ciepło z masłem, koperkiem i czosnkiem

Składniki

1 kg ogórków gruntowych

4 ząbki młodego czosnku

1 pęczek kopru

4 łyżki masła

2 łyżki soku z cytryny

sól, pieprz

Przygotowanie

Ogórki myjemy i osuszamy. Obieramy ogórki ze skórki i kroimy na grubsze plasterki lub w słupki. Rozpuszczamy masło w patelni z wyższym brzegiem lub w płaskim rondlu. Wrzucamy ogórki, dodajemy czosnek i dusimy pod przykryciem przez ok. 15 minut na średnim ogniu. Pod koniec duszenia, gdy ogórki oddadzą wodę, doprawiamy je solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Potem wrzucamy jeszcze posiekany koperek. Ogórki z patelni gotowe.