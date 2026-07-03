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Ogórki z patelni. Są tak dobre, że zapomnisz o mizerii, pachną masłem i koperkiem

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:00
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ogórki
Ogórki na ciepło to prawdziwe delicje/Shutterstock
Przywykliśmy do tego, że ogórki jadamy na surowo - jako mizerię, do kanapek, jako chrupiącą przekąskę. Oczywiście doskonałe są ogórki małosolne i kiszone. Ogórki świetnie nadają się też na ciepłą przekąskę. Ogórki z patelni duszone z masłem to delicje.

Ogórki na ciepło to doskonały, zaskakujący dodatek do obiadu. Smakują jak szparagi. Dusimy je na maśle, dodajemy trochę koperku i czosnku. Pod wpływem temperatury ogórki oddają wiele smaku. To danie przyrządzamy oczywiście z ogórków gruntowych, które już można kupić na bazarach.

Ogórki na ciepło - zapomniany przysmak

Ogórki na ciepło królowały w kuchni staropolskiej. Lucyna Ćwierczakiewiczowa w swoich kultowych książkach kucharskich podawała przepisy na duszone ogórki jako wykwintny dodatek do mięs. Danie to jest niezwykle proste do przygotowania i jest tak doskonałe, że gdy go raz spróbujecie, zapomnicie o klasycznej mizerii.

Tak ogórki reagują na temperaturę - aksamitna konsystencja zaskakuje

Gdy wrzucimy ogórki na patelnię, stają się delikatne i miękkie. Zyskują też cudowna słodycz. Podczas smażenia ogórki gruntowe tracą dużą część wody, a w połączniu z masłem uwalniają głęboki, bogaty aromat. Smażone ogórki będą rewelacyjnym dodatkiem np. do młodych ziemniaków w mundurkach i jajek sadzonych. Można je podawać do obiadu, można też zjeść jako lekką, ciepłą kolację.

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Przepis na ogórki na ciepło z masłem, koperkiem i czosnkiem

Składniki

  • 1 kg ogórków gruntowych
  • 4 ząbki młodego czosnku
  • 1 pęczek kopru
  • 4 łyżki masła
  • 2 łyżki soku z cytryny
  • sól, pieprz

Przygotowanie

Ogórki myjemy i osuszamy. Obieramy ogórki ze skórki i kroimy na grubsze plasterki lub w słupki. Rozpuszczamy masło w patelni z wyższym brzegiem lub w płaskim rondlu. Wrzucamy ogórki, dodajemy czosnek i dusimy pod przykryciem przez ok. 15 minut na średnim ogniu. Pod koniec duszenia, gdy ogórki oddadzą wodę, doprawiamy je solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Potem wrzucamy jeszcze posiekany koperek. Ogórki z patelni gotowe.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieogórki
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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