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Pyszny obiad na sobotę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Kotlety mielone z młodą kapustą

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:30
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kotlety
Kotlety mielone z kapustą/Shutterstock
Niech ten tytuł Was nie zmyli. W sobotę robimy kotlety mielone z kapustą, a nie podajemy kotlety mielone z zasmażaną kapustą. Dodatek kapusty do mięsa mielonego sprawi, że kotlety będą wyjątkowo wilgotne, będą miały delikatny smak.

Przepis na kotlety mielone z młodą kapustą to danie, które kiedyś częściej przygotowywano, a teraz poszło w zapomnienie. Kotlety z młodą kapustą to świetna alternatywa dla zwykłych mieloniaków.

Jak wybierać młodą kapustę?

Kapusta teraz jest soczysta i pyszna. Kapusta, którą wybierzemy, powinna mieć jędrne, jasnozielone liście. Młoda kapusta powinna być dość zwarta. Nie może być miękka, bo to oznacza, że zaczyna więdnąć.

Ogórki z patelni. Są tak dobre, że zapomnisz o mizerii, pachną masłem i koperkiem
Ogórki z patelni. Są tak dobre, że zapomnisz o mizerii, pachną masłem i koperkiem

Smaczny obiad dla rodziny

Mielone z młodą kapustą to bardzo dobry na urozmaicenie tradycyjnych kotletów. Są lekkie i soczyste w środku. Można je usmażyć na patelni na klarowanym maśle, albo upiec w piekarniku. Podane z ziemniakami i mizerią będą idealne na sobotni obiad. Kotlety mielone z młodą kapustą to nie tylko smaczne, ale i zdrowe danie. Kapusta jest bogata w witaminy i minerały.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kotlety mielone z młodą kapustą

Składniki

  • 500 g mięsa mielonego z indyka, może być wieprzowe, lub mieszane - wołowo-wieprzowe
  • 200 g białej kapusty
  • cebula
  • koperek
  • jajko
  • sól
  • pieprz
  • bułka tarta
  • masło klarowane

Przygotowanie

Kapustę drobno siekamy i zalewamy wrzątkiem. Odstawiamy na kilka minut, by zmiękła. Potem dobrze odciskamy kapustę z wody. Siekamy też drobno cebulę i koperek. Do masy mięsnej dodajemy warzywa, jajko, 3 łyżki bułki tartej. Dodajemy przyprawy. Składniki dokładnie mieszamy. Formujemy z masy zgrabne, podłużne kotleciki, które obtaczamy w tartej bułce. Kotlety smażymy na maśle klarowanym z każdej strony na złoty kolor. Smacznego. Kotlety mielone z młodą kapustą gotowe.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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