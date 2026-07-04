Pyszny obiad na sobotę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Kotlety mielone z młodą kapustą

Przepis na kotlety mielone z młodą kapustą to danie, które kiedyś częściej przygotowywano, a teraz poszło w zapomnienie. Kotlety z młodą kapustą to świetna alternatywa dla zwykłych mieloniaków.

Jak wybierać młodą kapustę?

Kapusta teraz jest soczysta i pyszna. Kapusta, którą wybierzemy, powinna mieć jędrne, jasnozielone liście. Młoda kapusta powinna być dość zwarta. Nie może być miękka, bo to oznacza, że zaczyna więdnąć.

Smaczny obiad dla rodziny

Mielone z młodą kapustą to bardzo dobry na urozmaicenie tradycyjnych kotletów. Są lekkie i soczyste w środku. Można je usmażyć na patelni na klarowanym maśle, albo upiec w piekarniku. Podane z ziemniakami i mizerią będą idealne na sobotni obiad. Kotlety mielone z młodą kapustą to nie tylko smaczne, ale i zdrowe danie. Kapusta jest bogata w witaminy i minerały.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kotlety mielone z młodą kapustą

Składniki

500 g mięsa mielonego z indyka, może być wieprzowe, lub mieszane - wołowo-wieprzowe

200 g białej kapusty

cebula

koperek

jajko

sól

pieprz

bułka tarta

masło klarowane

Przygotowanie

Kapustę drobno siekamy i zalewamy wrzątkiem. Odstawiamy na kilka minut, by zmiękła. Potem dobrze odciskamy kapustę z wody. Siekamy też drobno cebulę i koperek. Do masy mięsnej dodajemy warzywa, jajko, 3 łyżki bułki tartej. Dodajemy przyprawy. Składniki dokładnie mieszamy. Formujemy z masy zgrabne, podłużne kotleciki, które obtaczamy w tartej bułce. Kotlety smażymy na maśle klarowanym z każdej strony na złoty kolor. Smacznego. Kotlety mielone z młodą kapustą gotowe.