Genialne ciasto Lotus z truskawkami. Gotowe w 20 minut, a smakuje jak z luksusowej cukierni

Żeby przygotować kremowy, delikatny sernik z ciasteczkami Lotus nie trzeba mieć żadnych wyrafinowanych sprzętów kuchennych ani piekarnika. Kilka składników, chwila roboty, a wychodzi przepyszny i elegancki deser. Smakuje i wygląda jakby był zrobiony w najlepszej cukierni. Ciasto Lotus bez pieczenia przygotujemy w 20 minut.

Ciasto bez pieczenia - idealny deser na letnie miesiące

Na letnie dni najlepiej sprawdzają się lekkie i orzeźwiające desery. Królują ciasta bez pieczenia z mascarpone, puszyste serniki na zimno oraz wypieki z sezonowymi owocami – truskawkami, jagodami czy malinami. Aby zaoszczędzić czas, orzeźwiające desery przygotujesz na spodzie z herbatników lub biszkoptów.

Ciasto Lotus bez pieczenia - przepis

Składniki

200 g ciastek Lotus

pół szklanki malin, truskawek lub jagód

50 g masła

500 g twarogu

30 g cukru pudru

185 g kremu Lotus crunchy - można zamienić go na krem pistacjowy lub czekoladowy typu Nutella

300 ml śmietanki kremówki 36 proc.

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Przygotowanie

Ciasteczka Lotus miksujemy lub ugniatamy na miazgę. Dodajemy do ciastek roztopione masło i dokładnie mieszamy, aż powstanie masa przypominająca mokry piasek. Masę przekładamy do formy o średnicy 23cm i uklepujemy. Wstawiamy do lodówki na czas przygotowania masy serowej. W osobnej misce ubijamy śmietanę kremówkę na sztywno. W drugiej misce ucieramy twaróg, cukier puder, ekstrakt z wanilii i krem Lotus. Ma powstać gładka masa. Do masy serowej dodajemy stopniowo ubitą kremówkę, delikatnie mieszając szpatułką. Gotową masę przekładamy na schłodzony spód i wyrównujemy wierzch. Wierzch dekorujemy roztopionym kremem, układamy owoce i herbatniki. Ciasto lotus bez pieczenia gotowe. Wstawiamy sernik do lodówki na minimum 2 godziny, aż masa się zetnie. Smacznego!