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Genialne ciasto Lotus z truskawkami. Gotowe w 20 minut, a smakuje jak z luksusowej cukierni

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 19:35
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Lotus
Ciasto lotus to idealna słodka przekąska/Shutterstock
Ciasto Lotus bez pieczenia to hit. Idealne ciasto na letnie popołudnie, imprezę większą lub mniejszą. Robi się je szybko, a efekt jest powalający. Można je więc przygotować wcześniej. Jeśli już je podamy, nie liczmy na to, że coś zostanie na dzień następny. Takie jest pyszne. Świetnie smakuje podane z sezonowymi owocami.

Żeby przygotować kremowy, delikatny sernik z ciasteczkami Lotus nie trzeba mieć żadnych wyrafinowanych sprzętów kuchennych ani piekarnika. Kilka składników, chwila roboty, a wychodzi przepyszny i elegancki deser. Smakuje i wygląda jakby był zrobiony w najlepszej cukierni. Ciasto Lotus bez pieczenia przygotujemy w 20 minut.

Ciasto bez pieczenia - idealny deser na letnie miesiące

Na letnie dni najlepiej sprawdzają się lekkie i orzeźwiające desery. Królują ciasta bez pieczenia z mascarpone, puszyste serniki na zimno oraz wypieki z sezonowymi owocami – truskawkami, jagodami czy malinami. Aby zaoszczędzić czas, orzeźwiające desery przygotujesz na spodzie z herbatników lub biszkoptów.

Ogórki z patelni. Są tak dobre, że zapomnisz o mizerii, pachną masłem i koperkiem
Ogórki z patelni. Są tak dobre, że zapomnisz o mizerii, pachną masłem i koperkiem

Ciasto Lotus bez pieczenia - przepis

Składniki

  • 200 g ciastek Lotus
  • pół szklanki malin, truskawek lub jagód
  • 50 g masła
  • 500 g twarogu
  • 30 g cukru pudru
  • 185 g kremu Lotus crunchy - można zamienić go na krem pistacjowy lub czekoladowy typu Nutella
  • 300 ml śmietanki kremówki 36 proc.
  • 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Przygotowanie

Ciasteczka Lotus miksujemy lub ugniatamy na miazgę. Dodajemy do ciastek roztopione masło i dokładnie mieszamy, aż powstanie masa przypominająca mokry piasek. Masę przekładamy do formy o średnicy 23cm i uklepujemy. Wstawiamy do lodówki na czas przygotowania masy serowej. W osobnej misce ubijamy śmietanę kremówkę na sztywno. W drugiej misce ucieramy twaróg, cukier puder, ekstrakt z wanilii i krem Lotus. Ma powstać gładka masa. Do masy serowej dodajemy stopniowo ubitą kremówkę, delikatnie mieszając szpatułką. Gotową masę przekładamy na schłodzony spód i wyrównujemy wierzch. Wierzch dekorujemy roztopionym kremem, układamy owoce i herbatniki. Ciasto lotus bez pieczenia gotowe. Wstawiamy sernik do lodówki na minimum 2 godziny, aż masa się zetnie. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieciasto
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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