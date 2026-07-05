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Pyszny obiad na niedzielę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Soczyste kotlety po kowalsku

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:30
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schabowe po kowalsku
Kotlety schabowe po kowalsku to pyszna propozycja na niedzielny obiad/Shutterstock
Kotlety schabowe w niedziele to jest to. Wiadomo, są pyszne, ale czasem warto spróbować czegoś nowego, innego. Na niedzielny obiad proponujemy kotlety schabowe po kowalsku. Są zaskakująco pyszne i soczyste. I ten ciągnący się ser!

Kotlet schabowy to klasyka polskiej kuchni. Złocisty, soczysty, z chrupiącą panierką. Jada się te kotlety od dawna. Jeden z klasycznych przepisów opracowała Lucyna Ćwierczakiewiczowa, autorka pierwszej bestsellerowej polskiej książki kucharskiej pt. "365 obiadów za pięć złotych", która od pierwszego wydania w 1860 r. cieszyła się zawrotną popularnością.

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Zawrotna kariera schabu

Dlaczego schab jest taki popularny? Schab zawdzięcza swoją popularność przede wszystkim temu, że jest smaczny, soczysty i można przyrządzać go na wiele sposobów. To jedna z najmniej tłustych części tuszki wieprzowej. Jest to idealna baza klasycznych dań takich jak kultowy kotlet schabowy, a jednocześnie chude mięso chętnie wybierane przez osoby dbające o linię.

Smaczny obiad dla rodziny

Kotlety schabowe cieszą się ogromnym powodzeniem. Podajemy je najczęściej z ziemniakami z wody i np. mizerią. Czasem warto coś zmienić w recepturze na ulubione danie i spróbować czegoś nowego. Na niedzielny obiad proponujemy więc kotlety schabowe po kowalsku. Zmiana w procesie przygotowania jest nieduża, ale wpływa na smak. Te kotlety po prostu rozpływają się w ustach i są bardzo delikatne. Kluczowy są tu dodatki. Kotlety po kowalsku smakują trochę jak... pyszna i chrupiąca pizza z mięsem. Do tego młode ziemniaczki z koperkiem i jesteśmy w kulinarnym niebie.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - schabowe po kowalsku

Składniki

  • 1,2 kg schabu - osiem kotletów
  • 2 duże cebule,
  • 250 g pieczarek,
  • 200 g tartego sera (np. mozzarella),
  • 20 g ostrej musztardy,
  • mąka, jajko i bułka tarta do panierowania kotletów,
  • olej do smażenia,
  • sól, pieprz

Przygotowanie

Kotlety schabowe rozbijamy - robimy to dokładnie, ale nie mogą być zbyt cienkie. Kotlety smarujemy musztardą i odstawiamy. Pieczarki czyścimy i kroimy w plasterki. Obieramy i siekamy cebulę. Na patelni rozgrzewamy trochę tłuszczu i smażymy pieczarki z cebulą. Niech się zezłocą. Pod koniec smażenia solimy i pieprzymy pieczarki do smaku. Potem panierujemy kotlety - najpierw w mące, potem w jajku, a na końcu w bułce tartej. Smażymy je na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor z każdej strony. Potem odsączamy na papierowym ręczniku. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia. Układamy na niej kotlety schabowe. Na każdy kotlet kładziemy po dwie łyżki pieczarek - rozsmarowujemy. Potem kotlety posypujemy serem. Wkładamy blaszkę do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza i zapiekaj przez około 10 minut - niech ser się rozpuści. Kotlety schabowe po kowalsku podajemy gorące z ulubionymi dodatkami. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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