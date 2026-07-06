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Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Najprostsze, smakowite spaghetti

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
18 minut temu
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Spaghetti
To spaghetti, typowe dla włoskiej Kampanii, zyskało sławę na świecie/Shutterstock
Na poniedziałkowy obiad proponujemy danie tanie, proste i bardzo smaczne. Zajadają się tak przygotowanym makaronem mieszkańcy Włoch i turyści. Spaghetti aglio, olio e pepperoncino, czyli spaghetti z czosnkiem, oliwą i papryczką wygląda może niepozornie, ale za to smakuje wspaniale.

Spaghetti aglio, olio e peperoncino to klasyka kuchni włoskiej. Danie to przygotujemy szybko i jest naprawdę niedrogie. Narodziło się w Neapolu. Trudno sobie wyobrazić coś prostszego. Ten makaron jest bardzo smaczny, choć składniki są spartańskie. Można wzbogacić go o np. świeżą bazylię, świeże pomidory czy posypać startym, twardym serem. Można też posypać makaron tartą bułką, którą zrumienimy na oliwie.

Smaczny obiad dla rodziny

Spaghetti aglio, olio e peperoncino, czyli makaron z oliwą, czosnkiem i papryczką - nic prostszego nie sposób wymyślić. Jak wiele popularnych, włoskich dań, powstał wśród biedniejszych warstw włoskiego społeczeństwa. Jadali je niespecjalnie bogaci mieszkańcy Neapolu. Do przygotowanie tego dania potrzeba zaledwie kilku składników. Proponujemy trochę bogatszą wersję, ze zrumienioną na oliwie bułką tartą. Uwierzcie, smakuje bosko.

Ogórki z patelni. Są tak dobre, że zapomnisz o mizerii, pachną masłem i koperkiem
Ogórki z patelni. Są tak dobre, że zapomnisz o mizerii, pachną masłem i koperkiem

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - spaghetti aglio, olio e peperoncino

Składniki

  • 350 g makaronu spaghetti
  • ostra papryczka chili lub łyżeczka płatków
  • 250 ml wody, w której gotował się makaron
  • 2 duże ząbki czosnku
  • 3 łyżki bułki tartej
  • oliwa z oliwek
  • kilka gałązek zielonej pietruszki
  • świeżo zmielony pieprz
  • sól

Przygotowanie

Makaron gotujemy al dente. Musi być jędrny. Siekamy czosnek, pietruszkę i papryczkę. Wrzucamy czosnek i większość drobno posiekanej pietruszki na nadal zimną patelnię z trzema łyżkami oliwy. Delikatnie podgrzewamy - nie chcemy ich usmażyć, tylko podnieść temperaturę. Na drugiej patelni podrumieniamy bułkę tartą na 2 łyżkach oliwy. Odcedzamy makaron, wrzucamy na patelnię z czosnkiem, papryczką i pietruszką. Mieszamy. Teraz dodajemy bułkę i znowu mieszamy. Makaron gotowy. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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