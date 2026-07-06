Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Najprostsze, smakowite spaghetti

Spaghetti aglio, olio e peperoncino to klasyka kuchni włoskiej. Danie to przygotujemy szybko i jest naprawdę niedrogie. Narodziło się w Neapolu. Trudno sobie wyobrazić coś prostszego. Ten makaron jest bardzo smaczny, choć składniki są spartańskie. Można wzbogacić go o np. świeżą bazylię, świeże pomidory czy posypać startym, twardym serem. Można też posypać makaron tartą bułką, którą zrumienimy na oliwie.
Smaczny obiad dla rodziny
Spaghetti aglio, olio e peperoncino, czyli makaron z oliwą, czosnkiem i papryczką - nic prostszego nie sposób wymyślić. Jak wiele popularnych, włoskich dań, powstał wśród biedniejszych warstw włoskiego społeczeństwa. Jadali je niespecjalnie bogaci mieszkańcy Neapolu. Do przygotowanie tego dania potrzeba zaledwie kilku składników. Proponujemy trochę bogatszą wersję, ze zrumienioną na oliwie bułką tartą. Uwierzcie, smakuje bosko.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - spaghetti aglio, olio e peperoncino
Składniki
- 350 g makaronu spaghetti
- ostra papryczka chili lub łyżeczka płatków
- 250 ml wody, w której gotował się makaron
- 2 duże ząbki czosnku
- 3 łyżki bułki tartej
- oliwa z oliwek
- kilka gałązek zielonej pietruszki
- świeżo zmielony pieprz
- sól
Przygotowanie
Makaron gotujemy al dente. Musi być jędrny. Siekamy czosnek, pietruszkę i papryczkę. Wrzucamy czosnek i większość drobno posiekanej pietruszki na nadal zimną patelnię z trzema łyżkami oliwy. Delikatnie podgrzewamy - nie chcemy ich usmażyć, tylko podnieść temperaturę. Na drugiej patelni podrumieniamy bułkę tartą na 2 łyżkach oliwy. Odcedzamy makaron, wrzucamy na patelnię z czosnkiem, papryczką i pietruszką. Mieszamy. Teraz dodajemy bułkę i znowu mieszamy. Makaron gotowy. Smacznego!
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.