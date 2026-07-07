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Pyszny obiad na wtorek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Zaskakująco pyszne steki z kapusty

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:30
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stek
Steki z kapusty świetnie nadają się na pyszny, letni obiad/Shutterstock
Trwa festiwal świeżych, pysznych i chrupiących warzyw. Trzeba się nimi najeść zawczasu, bo potem nie będą już aż tak smakowite. Na letni obiad proponujemy danie z kapusty inne niż wszystkie. Nie będzie to kapusta zasmażana. To steki z kapusty. Gdy podamy je z młodymi ziemniakami i sałatką z pomidorów z młodą cebulką mamy obiad mistrzów. Prosty, smaczny i jednocześnie oryginalny.

Młoda kapusta - hit lata

Kapusta teraz jest soczysta i pyszna. Kapusta, którą wybierzemy, powinna mieć jędrne, jasnozielone liście. Młoda kapusta powinna być dość zwarta. Nie może być miękka, bo to oznacza, że zaczyna więdnąć.

Genialne ciasto Lotus z truskawkami. Gotowe w 20 minut, a smakuje jak z luksusowej cukierni
Genialne ciasto Lotus z truskawkami. Gotowe w 20 minut, a smakuje jak z luksusowej cukierni

Smaczny obiad dla rodziny

Latem nie trzeba się specjalnie zastanawiać co przygotować na obiad. Wystarczy wyprawa na targ lub bazar niedaleko domu. Szczęśliwcy po prostu pójdą do własnego ogródka. Letnie miesiące to czas, by jeść lokalnie i smacznie. Cóż lepszego i bardziej polskiego niż poczciwa kapusta. Odpowiednia przyrządzona kapusta przestaje być daniem pospolitym. Nabiera smaku i kulinarnego blasku dzięki odpowiedniemu przyrządzeniu i przyprawo. Obiad we wtorek będziemy więc mieć pyszny i do tego tani. Mięsożercom można dorzucić np. usmażoną na patelni grillowej pierś z kurczaka.

Ogórki z patelni. Są tak dobre, że zapomnisz o mizerii, pachną masłem i koperkiem
Ogórki z patelni. Są tak dobre, że zapomnisz o mizerii, pachną masłem i koperkiem

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zaskakująco pyszne steki z kapusty

Składniki

  • 1 średnia młoda kapusta, pokrojona na ósemki
  • pęczek dymki
  • pęczek koperku
  • pół szklanki zimnej wody
  • sok z jednej cytryny
  • 2 ząbki czosnku
  • łyżka musztardy
  • łyżka masła orzechowego
  • 2 łyżki sosu sojowego
  • łyżeczka ostrej papryki
  • 2 łyżki oliwy
  • 3 łyżki masła klarowanego
  • sól, pieprz
  • łyżka miodu

Przygotowanie:

Steki z kapusty nacieramy solą. Rozgrzewamy masło na dużej patelni. Smażymy kapustę na większym ogniu aż się zarumieni i zmięknie. Trzymamy steki w cieple. Siekamy dymkę i koperek, przeciskamy przez praskę czosnek. Z oliwy, masła orzechowego, sosu sojowego, soku z cytryny, miodu i musztardy robimy sos. Jeśli jest zbyt gęsty - rozcieńczamy wodą, ale uważnie. Dodajemy czosnek, posiekany koperek i dymkę. Jeszcze raz mieszamy sos. Podajemy steki z kapusty z sosem. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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