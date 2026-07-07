Pyszny obiad na wtorek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Zaskakująco pyszne steki z kapusty

Młoda kapusta - hit lata

Kapusta teraz jest soczysta i pyszna. Kapusta, którą wybierzemy, powinna mieć jędrne, jasnozielone liście. Młoda kapusta powinna być dość zwarta. Nie może być miękka, bo to oznacza, że zaczyna więdnąć.

Smaczny obiad dla rodziny

Latem nie trzeba się specjalnie zastanawiać co przygotować na obiad. Wystarczy wyprawa na targ lub bazar niedaleko domu. Szczęśliwcy po prostu pójdą do własnego ogródka. Letnie miesiące to czas, by jeść lokalnie i smacznie. Cóż lepszego i bardziej polskiego niż poczciwa kapusta. Odpowiednia przyrządzona kapusta przestaje być daniem pospolitym. Nabiera smaku i kulinarnego blasku dzięki odpowiedniemu przyrządzeniu i przyprawo. Obiad we wtorek będziemy więc mieć pyszny i do tego tani. Mięsożercom można dorzucić np. usmażoną na patelni grillowej pierś z kurczaka.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zaskakująco pyszne steki z kapusty

Składniki

1 średnia młoda kapusta, pokrojona na ósemki

pęczek dymki

pęczek koperku

pół szklanki zimnej wody

sok z jednej cytryny

2 ząbki czosnku

łyżka musztardy

łyżka masła orzechowego

2 łyżki sosu sojowego

łyżeczka ostrej papryki

2 łyżki oliwy

3 łyżki masła klarowanego

sól, pieprz

łyżka miodu

Przygotowanie:

Steki z kapusty nacieramy solą. Rozgrzewamy masło na dużej patelni. Smażymy kapustę na większym ogniu aż się zarumieni i zmięknie. Trzymamy steki w cieple. Siekamy dymkę i koperek, przeciskamy przez praskę czosnek. Z oliwy, masła orzechowego, sosu sojowego, soku z cytryny, miodu i musztardy robimy sos. Jeśli jest zbyt gęsty - rozcieńczamy wodą, ale uważnie. Dodajemy czosnek, posiekany koperek i dymkę. Jeszcze raz mieszamy sos. Podajemy steki z kapusty z sosem. Smacznego!