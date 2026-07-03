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Pyszny obiad na piątek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Zapiekana cukinia po grecku

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
30 minut temu
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briami
Grecka zapiekanka z cukinii to danie idealne na lato/Shutterstock
Lato nabiera rozpędu. Korzystajmy więc ze świeżych warzyw, których jest teraz pod dostatkiem. Można z nich przygotować pyszne, zdrowe i aromatyczne dania. Na piątkowy obiad proponujemy zapiekankę, którą zajadają się Grecy. To pyszne braimi. Podczas obiadu poczujemy się jak na greckich wakacjach.

Sezon na polską cukinię gruntową trwa od czerwca do września, a jego szczyt przypada na lipiec i sierpień. W tym czasie cukinia jest najtańsza, najsmaczniejsza i najbardziej wartościowa.

Cukinia - warzywo bardzo wartościowe

Cukinia to prawdziwy skarb. Jest niskokaloryczna i ma wiele wartości odżywczych. Można ją jeść na surowo, gotować, dusić i zapiekać. Świetnie łączy się z innymi warzywami. Cukinia to skarbnica potasu. Cukinia jest dobrym źródłem witaminy A w postaci beta-karotenu. Zawiera również niewielkie ilości witamin z grupy B oraz witaminę C.

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Smaczny obiad dla rodziny

Briami to świetny pomysł na wegetariański obiad. Zapiekanka jest sycąca i pełna zdrowych warzyw. Dodaje się też do niej ser feta. Przygotowanie briami jest bardzo łatwe. Po prostu kroimy warzywa, polewamy oliwą oraz posypujemy przyprawami i wstawiamy całość do piekarnika. I to wszystko. Do brami podajemy sałatę oraz sos tzatziki i podczas obiadu czujemy się jak na wycieczce do słoneczne Grecji.

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Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - grecka zapiekanka z cukinii

Składniki

  • 4 średnie cukinie
  • 2 bakłażany
  • 4 spore ziemniaki
  • 4 ząbki czosnku
  • 1 duża cebula
  • 2 duże pomidory
  • ok. 150 g sera typu feta
  • 100 g parmezanu lub innego twardego sera
  • pół szklanki czarnych oliwek
  • 1/3 szklanki oliwy
  • kilka łyżek wody
  • 1 łyżka oregano
  • 2 łyżki posiekanej natki pietruszki - lub - jeśli ktoś lubi - kolendry
  • sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

Warzywa myjemy i osuszamy. Ziemniaki, czosnek i cebulę obieramy. Cebulę kroimy w piórka, siekamy czosnek. Ziemniaki, bakłażany i cukinię kroimy w większą kostkę. Pomidory pozbawiamy skórki i kroimy w ćwiartki. Żaroodporne naczynie smarujemy oliwą. Wkładamy do niej dobrze wymieszane warzywa. Polewamy je wodą i oliwą, posypujemy przyprawami i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni C. Pieczemy przez ok. 40 minut. Potem wyjmujemy naczynie, warzywa mieszamy i posypujemy serami. Mieszamy i znowu pieczemy przez ok. 30 minut. Briami jest gotowe, gdy warzywa są rumiane i miękkie. Podajemy z bagietą, sosem tzatziki i sałatką. Smacznego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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