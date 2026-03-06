Czerwona soczewica to prawdziwy superfood. Jest lekkostrawna i pożywna. Gotuje się szybko - ok. 10-15 minut. Jest bogatym źródłem białka roślinnego, błonnika, kwasu foliowego oraz żelaza. Idealna do zagęszczania zup, kremów, wegańskich pasztetów, kotletów i farszów.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Raz na jakiś czas warto odpocząć od dań mięsnych. Wiele dobrego białka jest w roślinach strączkowych. Idealna jest tu czerwona soczewica. Zrobimy z niej pyszne klopsiki, które zadowolą nawet ortodoksyjnych mięsożerców. Takie klopsiki można podać z ziemniakami lub frytkami. Pasuje do nich każda surówka.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - jarskie pulpeciki w sosie pomidorowym

Składniki

200g czerwonej soczewicy

1 duża cebula

2 ząbki czosnku

1 opakowanie szpinaku

1 łyżeczka suszonego tymianku

1 łyżeczka suszonego majeranku

4 łyżki mąki z ciecierzycy

sól i pieprz

oliwa

200 ml passaty pomidorowej

100 g startego sera

Przygotowanie

Soczewicę gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Na patelni rozgrzewamy oliwę, dodajemy posiekaną cebulę i smażymy przez kilka minut minuty. Potem dodajemy czosnek i szpinak. Smażymy znowu przez kilka minut, aż szpinak zmięknie. Mieszamy wszystkie składniki klopsików. Jeśli masa będzie zbyt luźna, dodajemy więcej mąki. Formujemy klopsiki i pieczemy je w naczyniu żaroodpornym w piekarniku w piekarniku w 180C przez 30 minut. Potem zalewamy klopsiki passatą pomidorową, którą wcześniej doprawiamy solą, pieprzem i rozgniecionym czosnkiem. Wierzch posypujemy startym serem i wkładamy do piekarnika. Ser musi się rozpuścić. Jarskie klopsiki z z sosem pomidorowym gotowe. Smacznego!