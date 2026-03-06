Czerwona soczewica to prawdziwy superfood. Jest lekkostrawna i pożywna. Gotuje się szybko - ok. 10-15 minut. Jest bogatym źródłem białka roślinnego, błonnika, kwasu foliowego oraz żelaza. Idealna do zagęszczania zup, kremów, wegańskich pasztetów, kotletów i farszów.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Raz na jakiś czas warto odpocząć od dań mięsnych. Wiele dobrego białka jest w roślinach strączkowych. Idealna jest tu czerwona soczewica. Zrobimy z niej pyszne klopsiki, które zadowolą nawet ortodoksyjnych mięsożerców. Takie klopsiki można podać z ziemniakami lub frytkami. Pasuje do nich każda surówka.
Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - jarskie pulpeciki w sosie pomidorowym
Składniki
- 200g czerwonej soczewicy
- 1 duża cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 opakowanie szpinaku
- 1 łyżeczka suszonego tymianku
- 1 łyżeczka suszonego majeranku
- 4 łyżki mąki z ciecierzycy
- sól i pieprz
- oliwa
- 200 ml passaty pomidorowej
- 100 g startego sera
Przygotowanie
Soczewicę gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Na patelni rozgrzewamy oliwę, dodajemy posiekaną cebulę i smażymy przez kilka minut minuty. Potem dodajemy czosnek i szpinak. Smażymy znowu przez kilka minut, aż szpinak zmięknie. Mieszamy wszystkie składniki klopsików. Jeśli masa będzie zbyt luźna, dodajemy więcej mąki. Formujemy klopsiki i pieczemy je w naczyniu żaroodpornym w piekarniku w piekarniku w 180C przez 30 minut. Potem zalewamy klopsiki passatą pomidorową, którą wcześniej doprawiamy solą, pieprzem i rozgniecionym czosnkiem. Wierzch posypujemy startym serem i wkładamy do piekarnika. Ser musi się rozpuścić. Jarskie klopsiki z z sosem pomidorowym gotowe. Smacznego!
