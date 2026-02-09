- Składniki (około 12 gołąbków)
- Przygotowanie kapusty
- Farsz – najważniejsza część
- Zawijanie gołąbków
- Duszenie – bez pośpiechu
- Sos do gołąbków
- Jak sprawdzić, czy gołąbki są gotowe
- Najczęstsze błędy
- Jak podawano gołąbki w PRL
Składniki (około 12 gołąbków)
- 1 duża główka białej kapusty
- 500 g mielonej wieprzowiny lub wieprzowo-wołowej
- 100 g suchego ryżu
- 1 duża cebula
- 1 jajko
- 1½ łyżeczki soli
- ½ łyżeczki pieprzu
- ½ łyżeczki majeranku
- 2 łyżki oleju
- 2 szklanki bulionu lub wody
- koncentrat pomidorowy lub passata (opcjonalnie)
Przygotowanie kapusty
Z kapusty usunąć głąb. Całą główkę włożyć do dużego garnka z gotującą się wodą i sparzyć liście partiami. Każdy liść powinien być miękki, ale nie rozgotowany. Grube nerwy delikatnie spłaszczyć nożem.
Farsz – najważniejsza część
Ryż ugotować do półmiękkości i ostudzić. Cebulę drobno posiekać i zeszklić na oleju. W misce połączyć mięso, ryż, cebulę, jajko oraz przyprawy. Masę dokładnie wymieszać, aż będzie jednolita.
Zawijanie gołąbków
Na każdy liść kapusty nałożyć porcję farszu. Boki liścia zawinąć do środka, a następnie ciasno zrolować. Gołąbki powinny być równe i zwarte.
Duszenie – bez pośpiechu
Dno szerokiego garnka wyłożyć kilkoma liśćmi kapusty. Ułożyć gołąbki ciasno jeden obok drugiego. Zalać bulionem lub wodą. Dusić pod przykryciem na małym ogniu około 90 minut.
Sos do gołąbków
W wersji PRL gołąbki często podawano bez osobnego sosu. Jeśli dodawano pomidory, była to niewielka ilość koncentratu lub passaty dodana pod koniec duszenia.
Jak sprawdzić, czy gołąbki są gotowe
Kapusta powinna być bardzo miękka, a farsz zwarty i soczysty. Po przekrojeniu ryż musi być całkowicie miękki.
Najczęstsze błędy
- zbyt twarda kapusta
- surowy ryż w farszu
- za luźno zawinięte gołąbki
- zbyt krótki czas duszenia
Jak podawano gołąbki w PRL
Najczęściej jako samodzielne danie lub z ziemniakami. Gołąbki miały być sycące i miękkie, bez nadmiaru sosu.
