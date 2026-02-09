Składniki (około 12 gołąbków)

1 duża główka białej kapusty

500 g mielonej wieprzowiny lub wieprzowo-wołowej

lub wieprzowo-wołowej 100 g suchego ryżu

1 duża cebula

1 jajko

1½ łyżeczki soli

½ łyżeczki pieprzu

½ łyżeczki majeranku

2 łyżki oleju

2 szklanki bulionu lub wody

koncentrat pomidorowy lub passata (opcjonalnie)

Reklama

Przygotowanie kapusty

Z kapusty usunąć głąb. Całą główkę włożyć do dużego garnka z gotującą się wodą i sparzyć liście partiami. Każdy liść powinien być miękki, ale nie rozgotowany. Grube nerwy delikatnie spłaszczyć nożem.

Farsz – najważniejsza część

Ryż ugotować do półmiękkości i ostudzić. Cebulę drobno posiekać i zeszklić na oleju. W misce połączyć mięso, ryż, cebulę, jajko oraz przyprawy. Masę dokładnie wymieszać, aż będzie jednolita.

Zawijanie gołąbków

Na każdy liść kapusty nałożyć porcję farszu. Boki liścia zawinąć do środka, a następnie ciasno zrolować. Gołąbki powinny być równe i zwarte.

Duszenie – bez pośpiechu

Dno szerokiego garnka wyłożyć kilkoma liśćmi kapusty. Ułożyć gołąbki ciasno jeden obok drugiego. Zalać bulionem lub wodą. Dusić pod przykryciem na małym ogniu około 90 minut.

Sos do gołąbków

W wersji PRL gołąbki często podawano bez osobnego sosu. Jeśli dodawano pomidory, była to niewielka ilość koncentratu lub passaty dodana pod koniec duszenia.

Jak sprawdzić, czy gołąbki są gotowe

Reklama

Kapusta powinna być bardzo miękka, a farsz zwarty i soczysty. Po przekrojeniu ryż musi być całkowicie miękki.

Najczęstsze błędy

zbyt twarda kapusta

kapusta surowy ryż w farszu

za luźno zawinięte gołąbki

zbyt krótki czas duszenia

Jak podawano gołąbki w PRL

Najczęściej jako samodzielne danie lub z ziemniakami. Gołąbki miały być sycące i miękkie, bez nadmiaru sosu.