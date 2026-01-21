Ta sałatka z serka wiejskiego z przepisu siostry Anastazji nadaje się nie tylko na śniadanie, ale też lunch czy kolację. Jest lekka a przede wszystkim odżywcza, bo zawiera bardzo dużo białka.

Sałatka z serka wiejskiego. Pomysł na szybkie śniadanie

W tej sałatce z serka wiejskiego siostry Anastazji można znaleźć również sporą dawkę błonnika, bo opiera się głównie na świeżych warzywach. Drugim jej składnikiem jest serek wiejski. Przygotowanie tej sałatki nie zajmuje zbyt dużo czasu.

Dlatego też ta sałatka to idealna propozycja dla osób, które są ciągle w biegu i potrzebują zjeść szybkie śniadanie albo lunch. Wystarczą dosłownie trzy minuty, by ją przygotować.

Serek wiejski. Dlaczego warto go jeść?

Głównym składnikiem sałatki od siostry Anastazji jest serek wiejski. To produkt, który ma niewiele kalorii i uważany jest za odpowiedni dla tych, którzy są na diecie. W 100 gramach serka wiejskiego znajdziemy zaledwie 100 kcal. Ten mleczny produkt powinien znaleźć się także w diecie osób, które prowadzą aktywny tryb życia i dbają o swoją sylwetkę. To świetny zamiennik innych kalorycznych przekąsek.

To nie jedyna zaleta serka wiejskiego a co za tym idzie sałatki, w której jest głównym składnikiem. Serek wiejski dostarcza aż 11 gramów tego cennego składnika na 100 gramów produktu. Białko to bardzo ważny element każdej diety. Produkty, w których się znajduje świetnie zaspokajają głód i hamują apetyt. Ponadto białko poprawia metabolizm człowieka i stymuluje przemianę materii.

Jak przygotować sałatkę z serka wiejskiego siostry Anastazji? Oto przepis.

Sałatka z serka wiejskiego- składniki

2 serki wiejskie,

4 jajka na twardo,

2 pęczki rzodkiewek,

ćwierć małej cebuli,

1 czubata łyżeczka musztardy,

sól i pieprz do smaku,

pęczek szczypiorku

Sałatka z serka wiejskiego siostry Anastazji - sposób przygotowania