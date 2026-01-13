Zupa krem to pożywne, gęste i pachnące danie. Tego typu zupy są lekkostrawne, bogate w witaminy, minerały i błonnik. Sycą, pomagają się nawodnić. Dzięki nim zjemy więcej warzyw.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Brokuły to prawdziwy super food. Są bardzo lekkostrawne i odżywcze. Brokuły są niskokaloryczne, mają zaledwie ok. 35 kcal na 100 gramów. Są bogate w błonnik, witaminy - C, K, A, z grupy B, minerały - (potas, wapń, magnez - oraz antyoksydanty - sulforafan, luteina. Dzięki swoim wyjątkowym wartościom wspierając odporność, trawienie, zdrowie serca, wzrok i działając przeciwzapalnie. Zupę krem z brokułów zjedzą nawet największe niejadki. Ma piękny kolor i cieszy nie tylko oko, lecz także podniebienie.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kremowa zupa brokułowa
Składniki
- 1 duży brokuł
- 1 cebula biała
- 3 ząbki czosnku
- 3 ziemniaki duże
- 1,5 litra bulionu - może być z kostki
- 200 ml śmietanki słodkiej lub śmietan 24 proc.
- sól, pieprz
- 2 bułki kajzerki - czerstwe
- 2 łyżki masła
Przygotowanie
Cebulę i czosnek obieramy, szklimy na maśle w większym garnku. Obieramy ziemniaki i kroimy w kostkę. Podsmażamy 2 minuty razem z cebulą. Zalewamy potem ziemniaki i cebulę bulionem. Brokuł dzielimy na różyczki. Wrzucamy do zupy. Łodygi ścieramy na tarce i też wrzucamy do zupy. Gotujemy do miękkości warzyw. Pod koniec gotowania doprawiamy solą i pieprzem. Gdy zupa się gotuje, kroimy na kostkę bułki i podsmażamy na patelni na złoty kolor. Grzanki odkładamy. Gotową zupę miksujemy i dodajemy do niej śmietankę. Kremową zupę brokułową podajemy z grzankami. Smacznego!
