Sałatka gyros to królowa imprezowych stołów

Choć inspiracją dla tej sałatki jest grecki fast food – gyros (podobnie jak turecki kebab), polska wersja stała się unikatowym, warstwowym hitem. Aromatyczne, przyprawione mięso kurczaka w towarzystwie chrupiących i soczystych warzyw oraz kremowego sosu tworzy kompozycję, której trudno się oprzeć.

Dlaczego sałatka gyros to hit?

Imponujący wygląd: Sałatka gyros prezentowana w przezroczystej salaterce, z wyraźnie oddzielonymi warstwami, jest prawdziwą ozdobą stołu.

Pożywność: Dzięki obecności mięsa z kurczaka i dużej ilości warzyw, jest sycąca i może stanowić samodzielną przekąskę.

Prostota przygotowania: Składniki są łatwo dostępne, a przepis, choć wymaga ułożenia warstw, jest nieskomplikowany.

Uniwersalność: Smakuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Przepis na klasyczną sałatkę gyros (warstwową)

Poniżej klasyczny przepis na sałatkę gyros w wersji warstwowej, który podbił serca Polaków.

Składniki na sałatkę gyros:

Przygotowanie mięsa: 2 pojedyncze filety z kurczaka (około 400-500 g), 2-3 łyżki przyprawy kebab-gyros oraz olej do smażenia.

Warzywa i dodatki: 1 mała kapusta pekińska (lub 1/2 dużej), 1 puszka kukurydzy konserwowej (odsączona), 5-6 średnich ogórków konserwowych (pokrojonych w kostkę), 1 duża czerwona cebula (lub 2 małe).

Opcjonalnie: 1 czerwona papryka (pokrojona w kostkę).

Sosy: 4 łyżki majonezu, 4 łyżki jogurtu naturalnego gęstego (lub greckiego), pikantny ketchup, 1-2 ząbki czosnku (przeciśnięte przez praskę), sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie sałatki gyros:

Kurczak: Filety pokrój w drobną kostkę. Wymieszaj z przyprawą gyros (możesz dodać odrobinę oleju i soli). Odstaw na minimum 15 minut. Usmaż na patelni na złoty kolor i odłóż do całkowitego ostygnięcia. Warzywa: Cebulę obierz i pokrój w bardzo drobną kostkę. Ogórki i paprykę pokrój w kostkę. Kukurydzę dokładnie odsącz. Kapustę pekińską drobno poszatkuj. Sos czosnkowy: Majonez wymieszaj z jogurtem i przeciśniętym czosnkiem. Dopraw solą i pieprzem. Układanie warstw (w dużej, przezroczystej misce): I warstwa (dół): Połowa lub 2/3 kurczaka gyros. II warstwa: 3-4 łyżki ketchupu. III warstwa: Pokrojona w kostkę czerwona cebula. IV warstwa: 1/2 sosu czosnkowego (rozsmaruj delikatnie). V warstwa: Odsączona kukurydza (i ewentualnie papryka). VI warstwa: Pokrojone w kostkę ogórki konserwowe. VII warstwa: Pozostały sos czosnkowy. VIII warstwa (góra): Poszatkowana kapusta pekińska.

Wskazówka: Po ułożeniu, wstaw sałatkę do lodówki na minimum 2-3 godziny. Dzięki temu smaki się przegryzą, a warstwy delikatnie osiądą, co pozytywnie wpłynie na jej końcowy smak.

Sałatka gyros to prosty przepis na gwarantowany sukces kulinarny każdej imprezy. Smacznego!