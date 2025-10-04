Zupa krem z camembertem

Ta prosta a zarazem wyrafinowana i rozgrzewająca zupa krem to hołd dla camemberta, zagęszczona białym pieczywem tostowym, który nadaje jej kremową konsystencję. Kwaskowo-pikantny sos żurawinowy doskonale komponuje się również z różnymi serami lub dziczyzną. Składniki: - 1 cebula, - 1 ząbek czosnku, - sól, - 40 g masła, - ½ łyżeczki nasion kopru, włoskiego, - 100 ml wytrawnego białego wina, - 650 ml bulionu warzywnego, - 2 kromki białego pieczywa tostowego, - 250 g dojrzałego camemberta, - 150 g śmietany, - biały pieprz, - 60 g konfitury żurawinowej, - 60 g musztardy (z całymi ziarnami gorczycy), - 2 łyżki soku jabłkowego, - 1 łyżeczka octu jabłkowego. Dodatkowo: - 8 orzechów włoskich, - 2 kromki pieczywa tostowego na grzanki, - 1 łyżka oliwy z oliwek. Przygotowanie: 1. Obierz, pokrój w kostkę cebulę i czosnek. Rozpuść masło w rondlu, a następnie podsmaż cebulę, czosnek i nasiona kopru włoskiego, aż będą przezroczyste. Dodaj białe wino i doprowadź do wrzenia. Dodaj bulion warzywny i gotuj na wolnym ogniu pod przykryciem przez 10 minut. 2. Wymieszaj żurawinę z musztardą, sokiem jabłkowym i octem, a następnie dopraw pieprzem i solą. Orzechy włoskie grubo posiekaj. Pokrój w kostkę 2 kromki pieczywa tostowego. Rozgrzej olej na patelni i upraż grzanki z orzechami włoskimi. 3. Usuń skórki z pozostałych kromek chleba i grubo posiekaj camembert. Dodaj oba składniki do zupy wraz ze śmietaną i zmiksuj na gładką masę. Doprowadź do wrzenia, a następnie dopraw do smaku. Zupę podawaj z kleksem przygotowanej żurawiny, posypaną grzankami i orzechami włoskimi.

Zupa z czerwonej soczewicy

Szybka w przygotowaniu, pyszna zupa z czerwonej soczewicy, która nadaje się również do zbilansowanej diety wegetariańskiej. Składniki: - 1 czerwona cebula, - 3 ząbki czosnku, - 2 marchewki, - 300 g czerwonej soczewicy, -1 łyżeczka oregano (suszone), - 2 łyżeczki papryki w proszku, - ½ łyżeczki tymianku (suszone lub świeże liście), - 1½ łyżeczki płatków chili, -1 łyżeczka kminku, - 4 łyżeczki koncentratu pomidorowego, - 1 l bulionu warzywnego, - 2 łyżki oliwy z oliwek, - sól, pieprz, - 150 g jogurtu greckiego, -1 łyżka soku z cytryny. Dodatkowo: - listki świeżej mięty, - sezam czarno-biały do posypania zupy, - płatki chili. Przygotowanie: 1. Drobno posiekaj cebulę i marchewkę, a czosnek przeciśnij przez praskę. Podsmaż na oliwie z oliwek, aż będą przezroczyste. Dodaj soczewicę, podsmaż, posyp przyprawami, dopraw solą i smaż, aż wszystko będzie chrupiące. Wlej bulion i gotuj na małym ogniu przez 15-20 minut, aż soczewica będzie miękka. Dodaj koncentrat pomidorowy, zagotuj i zmniejsz ogień, i gotuj aż zupa będzie gęsta i kremowa. Dopraw do smaku solą i pieprzem. 2. Wymieszaj jogurt z posiekaną miętą i sokiem z cytryny. Rozlej zupę do miseczek i nałóż kleks jogurtu na środek. Udekoruj sezamem i płatkami chili.

Zupa selerowa z boczkiem i czerwonym jabłkiem (dla 4 osób)

Składniki: - 2 cebule, - 600 g korzenia selera (ok. 400 po obraniu), - 1 łyżka masła, - 100 ml białego wina, - 1 l bulionu warzywnego, - 200 ml śmietany. Dodatkowo: - 8 pasków bekonu, - 1 łodyga selera naciowego, - sól, - papryka ostra, - 1–2 łyżki soku z cytryny, - 1 małe czerwone jabłko, - olej sezamowy lub orzechowy. Przygotowanie: 1.Obierz cebulę, przekrój ją na pół i pokrój w ćwiartki. Obierz seler i pokrój go w kostkę o bokach ok. 1 cm. Rozgrzej masło w rondlu i podsmaż warzywa, aż będą przezroczyste. Zalej winem i doprowadź do wrzenia. Dodaj bulion i gotuj bez przykrycia przez około 20 minut, aż zmiękną. Dodaj śmietanę i gotuj bez przykrycia przez kolejne 5 minut. 2. Podsmaż boczek na suchej patelni i smaż na własnym tłuszczu, aż będzie chrupiący. Drobno posiekaj łodygę selera naciowego. Zmiksuj zupę w blenderze, dopraw solą, pieprzem cayenne i sokiem z cytryny. Pokrój jabłko w cienkie plasterki. 3. Podawaj zupę w podgrzanych miseczkach z plastrami usmażonego boczku, udekorowane liśćmi selera i plasterkami jabłka. Całość skrop odrobiną oleju sezamowego lub orzechowego.

Soljanka (dla 4 osób)

Rozgrzewająca zupa z resztek. Składniki: - 200 g pokrojonej w kostkę cebuli, - 150 g pokrojonego w kostkę boczku, - 2 posiekane ząbki czosnku, - 50 g koncentratu pomidorowego, - 50 g pasty paprykowej, - 1 łyżka papryki w proszku (słodkiej), - 1 łyżka kaparów, - 150 g pokrojonych ogórków kiszonych, - 250 g pokrojonej w kostkę karkówki wieprzowej, - 150 g kiełbasy myśliwskiej pokrojonej wzdłuż, - 100 g salami pokrojonego wzdłuż, - 1 l bulionu mięsnego, - 50 g ketchupu, - 1 liść laurowy, - sól, pieprz, kminek, chili, nasiona gorczycy, - 4 łyżki kwaśnej śmietany do udekorowania. Przygotowanie: 1. Usmaż razem cebulę, boczek, czosnek, koncentrat pomidorowy, pastę paprykową, paprykę w proszku, kapary, ogórki kiszone, mięso i kiełbasę. Całość przełóż do garnka. 2. Wlej bulion mięsny i odrobinę wody z ogórków. Dodaj ketchup, przyprawy do smaku i gotuj na wolnym ogniu, aż mięso będzie miękkie. Następnie dopraw do smaku. 3. Soljanka najlepiej smakuje gotowana na wolnym ogniu kilka razy. Zupę podawaj z kleksem z kwaśnej śmietany i plasterkiem cytryny.