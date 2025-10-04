Pieczenie na soli jest doskonałym sposobem na pieczenie mięsa, drobiu lub ryb. Sól zatrzymuje wodę, dzięki czemu mięso jest soczyste. Koniecznie spróbujcie tej metody z pieczeniem kurczaka na soli. I nie ma powodu by się obawiać, że tak upieczony kurczak będzie słony.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Upieczony kurczak to bardzo ekonomiczne danie. Wystarczy z powodzeniem na rodzinny obiad. A jeśli zostanie mięso, to wtedy będzie można wykorzystać je do kanapek lub przygotować pyszną sałatkę z kurczakiem.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kurczak pieczony na soli

Składniki

kurczak - ok. 1,5 kg

ulubione przyprawy

1 kg soli

Przygotowanie

Kurczaka myjemy i osuszamy. Nacieramy przyprawami. Brytfankę wysypujemy solą. Kurczaka pieczemy w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Pieczemy przez ok. 1,5 godziny, stosując zasadę, że na każdy kilogram mięsa przypada godzina pieczenia. W połowie czasu przekręcamy kurczaka, żeby przyrumienił się równomiernie z każdej strony. Kurczak pieczony na soli gotowy. Smacznego!