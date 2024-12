Nie dodawaj do sałatki jarzynowej. Ten składnik zrujnuje smak

Sałatka jarzynowa, lub inaczej sałatką warzywna z majonezem, w Polsce jest nieodłącznym elementem spotkań rodzinnych. Dla wielu to ważna przystawka, która pojawia się na stołach w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy, ale nie tylko. Przygotowuje się ją również na wiele innych okazji, jak uroczystości rodzinne, imieniny, urodziny czy po prostu jako przekąskę na weekend. Sałatka jarzynowa, podobnie jak bigos, ma wiele wersji, lecz najbardziej tradycyjna przygotowywana jest z gotowanych warzyw (ziemniaków, marchewki, pietruszki i selera) z dodatkiem ugotowanych na twardo jajek. Całość doprawia się majonezem oraz pieprzem i solą.

Wiele osób przygotowuje własne wersje sałatki jarzynowej, dodając do niej inne warzywa. Zdarza się, że do sałatki trafia surowa cebula. To duży błąd, przez którym przestrzegają profesjonalni kucharze. Wprawdzie odrobina cebuli podkręci smak sałatki, dodając mu pikantności, lecz mimo tego, dodanie cebuli do sałatki jarzynowej to zły pomysł. Powód? Cebula szybko fermentuje, przez co zmienia smak i aromat na nieapetyczny. Przez dodanie cebuli sałatka, jeśli nie zostanie natychmiast zjedzona, szybko zacznie brzydko pachnieć, jej smak się zmieni, a całość zepsuje się szybciej niż zwykle.

Co dodać do sałatki jarzynowej? Nietypowe składniki, które podkręcą smak

Do sałatki jarzynowej warto dodać inne składniki, które wzbogacą jej smak. Dobrym pomysłem jest dodanie pokrojonych w kostkę ogórków kiszonych, startego na tarce jabłka (najlepsza będzie odmiana kwaśna i twarda), kukurydzy lub groszku w puszcze czy marynowanych grzybków. Te produkty nadadzą sałatce wyrazu, lecz nie zmienią i nie zrujnują jej smaku.