Ziemniaki to warzywo, które nadaje się do przygotowania wielu potraw. M.in. puree, placków czy frytek. Nadaje się też świetnie do wielu sałatek. To dobra przystawka zarówno na rodzinne przyjęcie, jak też imprezę z przyjaciółmi.

Sałatka z ziemniaków. Ten owoc podkręci jej smak

Zazwyczaj w sałatkach ziemniaki łączymy z innymi warzywami, ogórkiem kiszonym czy szczypiorkiem. W tym przepisie zamiast wytrawnych składników, dodaje się do niej jabłko. Choć pozornie ten dodatek i to połączenie składników może wydać się nieco dziwne, naprawdę robi robotę i dobrze smakuje.

Poza jabłkami niepowtarzalny smak tej sałatki tworzą również rodzynki i kremowy sos. Jak ją zrobić? Oto przepis na sałatkę ziemniaczaną z jabłkami.

Przepis

Składniki:

2 ugotowane ziemniaki

2 jabłka (najlepiej lekko kwaśne)

2 łyżki majonezu

1 łyżka rodzynek

Sposób przygotowania:

Ziemniaki ugotuj wcześniej i pozostaw do ostygnięcia. Jabłka obierz i pokrój w drobną kostkę. To samo zrób z ziemniakami. Majonez wymieszaj z rodzynkami. Jeśli rodzynki są twarde, warto je wcześniej namoczyć w gorącej wodzie, by zmiękły. Połącz wszystkie składniki w misce i dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby dopraw solą i pieprzem.