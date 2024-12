Gotowanie ziemniaków - w zimnej czy w gorącej wodzie?

Ugotowanie ziemniaków wydaje się nie wymagać szczególnych umiejętności kulinarnych. W wielu polskich domach jest codzienną czynnością, która składa się na przygotowanie tradycyjnego obiadu składającego się z mięsa, ziemniaków i surówki. Okazuje się, że mnóstwo osób popełnia błąd w tej pozornie banalnie prostej czynności. Jaki? Zalewają ziemniaki zimną wodą.

Ziemniaki najlepiej wrzucić do osolonego wrzątku, przykryć przykrywką i w ten sposób gotować. Dzięki temu skrobia nie przedostanie się do wody, a ziemniaki zachowają korzystne dla zdrowia, zawarte w nich witaminy (A, C, E, z grupy B) i minerały (potas, fosfor i magnez). Bulwy ziemniaka zawierają również błonnik, który wspiera procesy trawienia. Gotowanie ziemniaków w zimnej wodzie może pozbawić ich cennych dla naszego zdrowia wartości odżywczych.

Jak prawidłowo gotować ziemniaki?

Gotowanie ziemniaków należy rozpocząć od ich dokładnego wyszorowania. Następnie należy je obrać ze skórki, lecz należy to zrobić bardzo cienko, bo pod skórką znajduje się najwięcej cennych wartości odżywczych. Kolejny krok to pokrojenie ziemniaków na cząstki oraz wrzucenie do wody i osolenie jej. Do wrzącej osolonej wody wkładamy ziemniaki, a następnie gotujemy je przez około 20 minut. Do wody można dodać kilka kropel octu lub soku z cytryny, co zapobiegnie ewentualnemu rozgotowaniu się ziemniaków.