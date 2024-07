Czym jest kakao?

Mówiąc o zdrowotnych właściwościach kakao, nie myślimy o proszku z dużą zawartością cukru, mleka i emulgatorów, a o naturalnym kakao, bez zbędnych dodatków, oraz nie o mlecznej czekoladzie z nadzieniem, a o tej gorzkiej, z jak największym procentem ziaren. Jest nie tylko spożywane w formie napoju, lecz także dodawane do deserów, czekolad, a nawet wykorzystywane w kosmetykach lub suplementach.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Stosowane od wieków ziarna kakaowca mogą być starte na proszek lub masło. Są bogate w substancje pozytywnie wpływające na nasz organizm. Między innymi zawierają witaminy, takie jak A, E oraz witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B6, B12), ponadto są źródłem wapnia, cynku, magnezu, potasu czy fosforu. Ponadto kakao to błonnik, tłuszcze roślinne, fenyloetyloamina, polifenole czy tryptofan, który pomaga w produkcji serotoniny. Co to wszystko znaczy? Jakie właściwości ma kakao?

Reklama

Jakie właściwości ma kakao?

Ze względu na zawartość polifenoli, które stanowić mogą do kilkunastu procent masy suszonych ziaren kakaowca, kakao może mieć pozytywny wpływ na naczynia krwionośne. Nie jest to jednoznaczne z tym, że jego spożywanie wyleczy choroby serca, jednak może być przydatne w zapobieganiu im. Podobnie zadziałają też w przypadku cukrzycy czy nowotworów. Osoby chorujące na cukrzycę nie powinny bać się tego napoju w jego nieprzetworzonej wersji, ponieważ ma on niski indeks glikemiczny.

Warto wspomnieć także o tym, że zmielone ziarna kakao są bogate w magnez. Jest to minerał, który wspomaga pracę organizmu na wielu polach. Między innymi wzmacnia pracę serca i układu nerwowego. Ponadto jego wysoka zawartość wspomoże też pracę mięśni.

Kakao ma również dobroczynny wpływ na pamięć. Jest więc sporo prawdy w tym, że jedzenie czekolady w trakcie nauki może pomóc w przyswojeniu materiału. Wpływa na to również, poruszany już wcześniej, magnez, który polepsza również koncentrację. Warto jednak mieć świadomość, że w tym przypadku należy wybrać dobrą czekoladę, najlepiej taką, która zawiera ponad 80 proc. kakao.

Kakao poprawia humor

Przygotowanie komuś kubka kakao na poprawę humoru jest sposobem znanym i często wykorzystywanym. Co ciekawe, ma to swoje naukowe uzasadnienie. Kakao zawiera tryptofan, który jest prekursorem serotoniny – neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za poprawę nastroju. Ponadto zawartość kofeiny czy teobrominy pobudza, a to zapewni większą dawkę energii, która także może wpłynąć na ogólne samopoczucie. Włączenie kakao do swojej diety jest więc równoznaczne z pozytywnym wpływem nie tylko na ciało, lecz także na umysł.