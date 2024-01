Pieczarki: Jedne z najczęściej kupowanych grzybów

Naturalnie pieczarki rosną w lasach iglastych i mieszanych. Czasem możemy je spotkać w parkach czy na łąkach. Pieczarki lubią gleby bogate w azot. Najczęściej rosną pod jodłami i świerkami, lecz znaleźć je można również np.: pod wierzbami. Zazwyczaj rosną pojedynczo lub w niewielkich grupach liczących kilka sztuk.

Te jadalne grzyby mają łagodny smak. Są bogatym źródłem białka, w tym aminokwasów egzogennych - czyli takich, których nasz organizm nie potrafi sam syntetyzować. Ponadto zawierają one witaminę D oraz żelazo.Pieczarki nadają się jako składnik do sosów, zup, surówek czy sałatek. To idealny dodatek do dań mięsnych czy makaronów. Pieczarka świetnie nadaje się do duszenia, gotowania i smażenia. Można ją także podać jako danie główne np.: jako pieczarkę zapiekaną w cieście. Dobrze smakowo komponuje się również z innymi grzybami. Choć naturalnie jest grzybem dość rzadko występującym, to ze względu na jej liczne uprawy mamy tego produktu pod dostatkiem.

Co zrobić, żeby pieczarki smakowały jak grzyby z lasu?

Pieczarki są pełne smaku umami. Umami jest jednym z pięciu podstawowych smaków odczuwanych przez człowieka. Na języku znajdują się receptory kwasu glutaminowego, który to związek jest właśnie źródłem smaku umami. Kwas glutaminowy to jeden z aminokwasów budujących białka – a białka to główny składnik np.: mięsa. Zaś sam smak umami jest określany jako smak mięsisty, pikantny, dodający smaku. Jest on słony, a jednocześnie lekko słodkawy.

Dobrym sposobem na podkreślenie smaku tych grzybów jest dodanie do nich jeszcze więcej umami. Możemy dodać gotową przyprawę umami lub też np.: sos sojowy i wytrawne białe wino. Po dodaniu wina należy poczekać około 5-7 minut, aby alkohol odparował. Dodając te składniki warto uważać na ilość soli - bowiem już sam sos sojowy jest wystarczająco słony. Dodatkowo możemy dodać czosnek i ostrą papryczkę chili.

Składniki:

60 dag pieczarek (600 g)

(600 g) 1,5 łyżki jasnego oleju sojowego

¾ szklanki białego wytrawnego wina

Mała papryczka chili

3 ząbki czosnku

1 mały pęczek natki z pietruszki

olej do smażenia

sól i pieprz – wedle upodobań

Przygotowanie: