Chlebek adwentowy - pyszny przedświąteczny deser

Przed świętami Bożego Narodzenia przygotowujemy w naszych domach stroiki i kalendarze adwentowe, ubieramy choinkę i pieczemy świąteczne pierniki. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej poczuć świąteczną atmosferę i przygotować się na ten najbardziej magiczny okres w roku. Ten wyjątkowy czas możemy umilić jeszcze jednym przysmakiem.

Chlebek adwentowy - bo o nim mowa - to wbrew swojej nazwie pyszne ciasto pachnące Bożym Narodzeniem. Jego wygląd i smak przywodzi na myśl inny popularny wypiek z bakaliami - keks. I podobnie jak on kryje w sobie wyjątkoweniespodzianki. Znajdziemy w nim orzechy, rodzynki, jabłka i suszone owoce. Wszystko spowite jest aromatem cynamonu, goździków, imbiru i miodu. Chlebek adwentowy to słodka propozycja, która z pewnością umili oczekiwanie na święta i przeniesie nas myślami wprost do wigilijnego stołu.

Chlebek adwentowy. Przepis

Chlebek adwentowy dzięki bogactwu swoich składników sprawia, że już kilka tygodni przed świętami możemy poczuć magię Bożego Narodzenia w naszym domu. Jest pachnący i wilgotny, mimo że w swoim składzie nie zawiera tłuszczu i jajek. Inne produkty - w tym przede wszystkim jabłka - sprawiają, że chlebek adwentowy nie jest suchy.

Składniki:

350 g mąki pszennej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

130 g cukru,

1 łyżeczka cukru waniliowego,

1 łyżka miodu,

500 g jabłek,

3/4 szklanki mieszanki suszonych owoców,

garść drobno posiekanych orzechów (najlepiej kilka rodzajów),

garść rodzynek,

1 płaska łyżeczka cynamonu,

½ łyżeczki mielonego imbiru,

3-4 zmielone goździki.

Przygotowanie: