Rumianek to roślina, którą możemy spotkać w ogrodach, na łąkach i na polach. Ze względu na to, że ma szerokie zastosowanie, uprawiany jest także na plantacjach. Posiada wiele składników o właściwościach zdrowotnych, dlatego w medycynie ludowej, ziołolecznictwie i kosmetologii traktowany jest jako jedna z najcenniejszych roślin leczniczych.

Reklama

Na jakie schorzenia pomaga rumianek?

Związki zawarte w koszyczku rumianku wykazują właściwości przeciwzapalne i przeciwalergiczne. Napary z rumianku mają działanie wspomagające trawienie, rozkurczowe i wiatropędne. Dlatego znalazły zastosowanie w łagodzeniu dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, w tym wspomagająco u niemowląt podczas kolki i bólu brzucha. Dodatkowo napar z rumianku sprawdza się pomocniczo w leczeniu:

Reklama

astmy i alergii

kataru siennego

zapalenia górnych dróg oddechowych

stanów zapalnych gardła

stanów zapalnych jamy ustnej

chorób skóry.

Rumianek wykazuje także działanie uspokajające i pomaga nam się odprężyć. Dlatego warto wypijać napar z rumianku przed snem i w sytuacjach stresowych.

Napar z rumianku – jak przygotować?

Do przygotowania naparu z rumianku potrzebne są 1 lub 2 łyżki stołowe suszonych kwiatów rumianku na szklankę wrzącej wody. Kwiaty rumianku należy zalać wrzątkiem i parzyć pod przykryciem przez około 15 minut, a następnie odcedzić przez sitko. Napar można przygotować również z rumianku w saszetkach. Wtedy należy zaparzyć go według instrukcji na opakowaniu. Dziennie zaleca się pić około 1,5 szklanki naparu w 3 porcjach. Można również zastosować go zewnętrznie do przemywania skóry lub jako płukankę do włosów.

Rumianek – zastosowanie na skórę

Gazik nasączony w naparze z rumianku można stosować zewnętrznie na skórę w formie okładów. Rumianek działa łagodząco na podrażnioną i swędzącą skórę. Ma zastosowanie również w przypadku odleżyn i oparzeń. Przyniesie też ulgę jako kompres na zmęczone, zaczerwienione oczy oraz w zapaleniu spojówek. Ekstrakty z rumianku zmniejszają obrzęk i rumień oraz działają przeciwzapalnie. Osoby, które zmagają się z cerą trądzikową, dzięki przemywaniu jej naparem z rumianku mogą złagodzić podrażnienia, świąd, niewielkie owrzodzenia oraz oczyścić skórę. Nasza skóra zazwyczaj dobrze toleruje rumianek i rzadko reaguje na niego alergicznie.

Rumianek – zastosowanie na włosy

Rumianek pozwoli na delikatnie rozjaśnienie blond włosów. Regularnie stosowana płukanka z rumianku nada włosom złotych refleksów, a także pozwoli ukoić podrażnioną skórę głowy i pozbyć się łupieżu. Napar z rumianku na włosy należy zastosować po ich umyciu. Ponadto, dzięki rumiankowi nasze włosy będą bardziej elastyczne i przestaną nadmiernie wypadać.