Placki ziemniaczane to jedna z tych prostych potraw, która ma wielkie grono miłośników. Każdy robi je trochę inaczej, często są to rodzinne receptury. Podawane są też różnie. Niektórzy przepadają za słodką wersją ze śmietaną i cukrem.

Dla innych placki ziemniaczane to tylko do mięsnego sosu. Tak czy inaczej, podstawą są zawsze chrupiące, cienkie placki, które nie ociekają tłuszczem. Choć ich przygotowanie wydaje się banalnie proste, to jednak nawet małe błędy czasem doprowadzają do kulinarnej katastrofy. Mogą się rozpadać już podczas smażenia, ich konsystencja… będzie gumowata, a w środku pozostaną surowe. Jak tego uniknąć? Trzymaj się tych zasad.

Gdy chcesz zrobić idealne placki ziemniaczane…

Pierwszy krok to wybór odpowiednich ziemniaków – powinny być mączyste, z dużą zawartością skrobi. Wtedy nie wchłoną zbyt dużo tłuszczu, placki będą chrupiące. Wielu kucharzy twierdzi, że im starsze ziemniaki, tym lepsze. Mają wtedy najwięcej skrobi.

Ścieranie ziemniaków też ma znaczenie. Gdy zrobisz to na tarce o małych oczkach, placki będą miękkie i delikatne, a z masy odejdzie najwięcej wody. Ziemniaki starte na większych oczkach gwarantują bardziej chrupiące placki, nie potrzeba też do nich właściwie mąki. Co kto lubi! Wielu kucharzy radzi przygotowywać masę z ziemniaków startych na mniejszych oczkach z dodatkiem startych grubiej.

Zawsze ważne jest dobre odciśnięcie startych ziemniaków, najlepiej zrobić to na gęstym sitku. Oprócz wody wytrąci się z nich biała masa, czyli skrobia. Można dodać ją do ciasta na placki, będą bardziej chrupiące.

Do gotowego ciasta dodaj łyżkę lub dwie gęstej śmietany, dobrze wymieszaj. Dzięki niej placki będą bardziej kremowe. Śmietana zapobiega ciemnieniu ziemniaków. Kolejnym nabiałowym dodatkiem do placków ziemniaczanych może być twaróg. Placki z jego dodatkiem są znacznie bardziej miękkie.

Ciasto na placki dopraw solą i pieprzem. Jeśli lubisz bardziej wyraziste, sprawdzi się też czosnek.

Placki smaż na patelni z grubszym dnem na dobrze rozgrzanym oleju, wtedy będą mniej nasiąkać tłuszczem. Wystarczy po 2-3 minuty z każdej strony, na złoty kolor.

Po usmażeniu przekładaj je na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Przepis na klasyczne placki ziemniaczane

1 kg ziemniaków

ziemniaków jajko

łyżka mąki

łyżka śmietany

sól i pieprz do smaku

cebula

olej do smażenia

Ziemniaki obierz i zetrzyj na tarce lub użyj malaksera. Nie mieszaj ich, odstaw na pięć minut. Następnie odlej sok, który się zgromadził. Możesz zebrać skrobię i dodać do ciasta. Potem lekko je dociśnij i jeszcze raz odlej sok. Do ziemniaków dodaj drobno pokrojoną cebulę, mąkę oraz jajko i śmietanę. Wymieszaj ciasto. Dopraw je solą i pieprzem. Na patelni rozgrzej olej. Smaż cienkie placki (łyżka ciasta) na złoty kolor z obu stron. Przekładaj je na ręcznik papierowy, wtedy wchłoną nadmiar tłuszczu. Podawaj ze śmietaną i koperkiem.