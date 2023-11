Co to jest pańska skórka?

Pańska skórka to regionalny przysmak, który tradycyjnie pojawiał się w okresie Wszystkich Świętych. Także i dziś można go spotkać na przycmentarnych straganach, m.in. na Mazowszu i w Małopolsce. Pańska skórka to nic innego, jak słodki, ręcznie robiony cukierek o charakterystycznym biało-różowym zabarwieniu. Najczęściej ma kwadratowy lub prostokątny kształt i jest pakowany w pergamin.

Przepis na pańską skórkę: Wystarczy 5 składników!

Do przygotowania tego przysmaku polskiej kuchni regionalnej potrzebujemy tylko kilku ogólnodostępnych produktów.

Składniki:

1 kg cukru i miodu lub melasy,

białka z 6 jaj,

1 szklanki wody,

1-2 łyżki soku z cytryny,

1 łyżki soku malinowego, syropu różanego, konfitury z malin lub innego soku czy syropu według upodobania.

Jak przygotować pańską skórkę?

Do garnka wsypujemy cukier i dodajemy miód oraz wodę. Mieszamy i gotujemy do momentu, aż masa będzie twarda. Następnie ubijamy pianę z białek. Po ubiciu dodajemy do niej masę z cukru i miodu, pamiętając, aby nie przestawać ubijać. Dokładnie mieszamy do momentu, kiedy masa zgęstnieje. Przygotowujemy formę, którą wykładamy papierem do pieczenia. Do formy przekładamy połowę uzyskanej masy. Do pozostałej części dodajemy sok malinowy lub inny dodatek i również przekładamy do formy. Tak przygotowany produkt umieszczamy na całą noc w lodówce. Kiedy pańska skórka stwardnieje, tniemy ją ostrym nożem na niewielkiej wielkości kwadraty lub prostokąty. Słodycze zawijamy w pergamin.

Różne warianty różowo-białego przysmaku

Pańska skórka kojarzona jest często ze straganowym asortymentem odpustowych słodyczy okresu międzywojennego. Tymczasem najwcześniejsze wzmianki o tym regionalnym przysmaku pochodzą sprzed 1870 r. Jak podają źródła w oryginalnym przepisie na pańską skórkę znajdował się także olejek kwiatu pomarańczowego.

Klasyczna biało-różowa odsłona pańskiej skórki nie jest jedyną tego wersją przysmaku. Współcześnie ten regionalny rarytas sprzedawany jest w wielu wariantach smakowych, od cytrynowego, przez różany, po malinowy i nie tylko.