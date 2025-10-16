Ochota na słodycze? Lepiej sięgnij po ten składnik

Na portalu Pacjenci.pl można przeczytać, że zamiast typowych słodyczy, skutecznym wsparciem w diecie redukcyjnej są suszone śliwki, które pomagają zaspokoić apetyt na słodkie.

Reklama

Jak podaje serwis, powołując się na badania naukowców z Uniwersytetu w Liverpoolu, włączenie tego produktu do jadłospisu przekłada się na lepsze efekty w walce o niższą masę ciała i zmniejszenie obwodu w talii.

Co daje jedzenie suszonych śliwek?