Ochota na słodycze? Lepiej sięgnij po ten składnik

Na portalu Pacjenci.pl można przeczytać, że zamiast typowych słodyczy, skutecznym wsparciem w diecie redukcyjnej są suszone śliwki, które pomagają zaspokoić apetyt na słodkie.

Jak podaje serwis, powołując się na badania naukowców z Uniwersytetu w Liverpoolu, włączenie tego produktu do jadłospisu przekłada się na lepsze efekty w walce o niższą masę ciała i zmniejszenie obwodu w talii.

Co daje jedzenie suszonych śliwek?

  • Długotrwałe uczucie sytości: Dzięki wysokiej zawartości błonnika i sorbitolu, śliwki skutecznie ograniczają głód, co naturalnie prowadzi do mniejszego spożycia kalorii w ciągu dnia.
  • Wsparcie dla układu trawiennego: Błonnik, w tym pektyny, reguluje perystaltykę jelit, pomagając w walce z zaparciami często towarzyszącymi dietom.
  • Stabilizacja poziomu cukru: Mimo słodkiego smaku, mają one stosunkowo niski indeks glikemiczny (IG), co oznacza powolniejsze uwalnianie cukru do krwi.
  • Bogactwo składników: Są źródłem witamin (m.in. A, K, B6) i minerałów (potas, magnez) oraz przeciwutleniaczy, korzystnie wpływających na kości i serce.