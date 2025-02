Jednym z niezaprzeczalnych faktów jest to, że idealne ugotowanie jajka jest niezwykle trudne. Śniadania często bywają rozczarowujące, gdy po rozbiciu skorupki okazuje się, że żółtko jest suche lub, co gorsza, białko jest śluzowate i wodniste.

Dlaczego gotowanie jajek jest trudne?

Problem z gotowaniem jajek polega na tym, żebiałko i żółtko osiągają idealną konsystencję w różnych temperaturach. Mimo, że białko zaczyna się ścinać w niższej temperaturze niż żółtko, idealną konsystencję osiąga w temperaturze około 80°C, natomiast żółtko gęstnieje już w temperaturze około 65°C. Tradycyjne gotowanie jajek we wrzątku sprawia, że białko bywa zbyt twarde i gumowate, podczas gdy żółtko pozostaje płynne lub – w przypadku dłuższego gotowania – suche.

Dodatkowo, zbyt długie gotowanie jajek może prowadzić do powstania charakterystycznej zielonkawej obwódki wokół żółtka. To wynik reakcji siarki z żelazem zawartym w jajku, co może wpływać nie tylko na estetykę, ale i na smak.

Jak gotować jajka metodą sous vide?

Inna metoda gotowania jajek, znana jako sous vide, polega na umieszczeniu jajka w wodzie o ściśle kontrolowanej temperaturze. Najczęściej stosowana temperatura to 63°C, a czas gotowania wynosi około 45 minut. Metoda gotowania jajek sous vide wymaga jednak specjalistycznego sprzętu do precyzyjnej kontroli temperatury, dlatego jest częściej stosowana przez profesjonalnych kucharzy niż w domowej kuchni. Ponadto, zdarza się, że białko pozostaje płynne i śluzowate.

Naukowcy opracowali nową metodę gotowania jajek

Naukowcy z Włoch postanowili znaleźć sposób na uzyskanie idealnej tekstury zarówno białka, jak i żółtka. Opracowali metodę tzw. okresowego gotowania jajek. Metoda ta polega na kilkukrotnym przenoszeniu jajek między wrzącą wodą a wodą o niższej temperaturze.

Jak wygląda proces gotowania jajka według naukowców?

Jajko wkłada się do wrzącej wody (100°C) na 2 minuty.

Następnie przenosi się je do ciepłej wody o temperaturze 30°C na kolejne 2 minuty.

Cykle te powtarza się osiem razy, co łącznie zajmuje 32 minuty.

Dzięki temu białko i żółtko ścinają się stopniowo, co pozwala uzyskać idealną, kremową konsystencję.

Jakie są korzyści z metody okresowego gotowania jajek?

Metoda okresowego gotowania jajek nie tylko zapewnia idealny smak i teksturę jajka, ale także wpływa na jego wartość odżywczą. Badania wykazały, że jajka gotowane tą techniką zawierają więcej polifenoli – naturalnych przeciwutleniaczy, które mają pozytywny wpływ na zdrowie. Polifenole mogą pomagać w walce z wolnymi rodnikami, zmniejszać ryzyko chorób serca oraz wspierać zdrowie komórek.

Dodatkowo, precyzyjna kontrola temperatury sprawia, że jajka zachowują więcej wartościowych składników odżywczych, takich jak witaminy z grupy B oraz minerały (żelazo, cynk).

Czy metoda okresowego gotowania jest praktyczna?

Choć metoda ta pozwala uzyskać idealnie ugotowane jajko, jej zastosowanie w codziennym gotowaniu może być wyzwaniem. Wymaga bowiem precyzyjnej kontroli temperatury oraz stosunkowo długiego czasu przygotowania – aż 32 minut. Dla większości ludzi tradycyjne metody, takie jak gotowanie jajek przez określony czas w wodzie o stałej temperaturze, pozostaną bardziej praktyczne.

Jednak dla kulinarnych pasjonatów i profesjonalnych kucharzy, którzy dążą do perfekcji w każdym detalu, metoda okresowego gotowania może być ciekawym eksperymentem i sposobem na osiągnięcie wyjątkowej jakości potraw.