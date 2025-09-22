Wartość zdrowotna jabłka

„Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z dala” – mówi stare angielskie przysłowie. I rzeczywiście, regularne jedzenie jabłek wspiera układ odpornościowy, ułatwia trawienie i pomaga utrzymać równowagę cukru we krwi. Sok z jabłek nawadnia, ocet jabłkowy oczyszcza, a chrupiące jabłko to zdrowa alternatywa dla przekąsek. Są bogate w błonnik, wspierający trawienie i witaminę C, która wzmacnia odporność. Jabłka można przechowywać długo więc świetnie nadają się na „zimowe zapasy”.

Klasyka na słodko

Szarlotka to królowa polskich wypieków – od wersji na kruchym spodzie, przez puszystą z pianką, aż po szarlotkę sypaną. Ale jabłka świetnie sprawdzają się także w racuchach, naleśnikach czy jako nadzienie do drożdżówek. Jesienią warto też przygotować jabłka pieczone z cynamonem i orzechami – prosty deser, który pachnie domem.

Jabłka w daniach wytrawnych

Nie każdy wie, że jabłko doskonale komponuje się z mięsem. Pieczona kaczka z jabłkami to danie świąteczne, ale sprawdzi się też na niedzielny obiad. Do karkówki czy schabu można dodać jabłka duszone z cebulą i majerankiem – nadają mięsu soczystości i lekko słodkawego aromatu. Jabłko wzbogaca również surówki, np. z marchewką i selerem.

Przetwory na zimę

Jabłka świetnie przechowują się w spiżarni, ale warto je też zamknąć w słoikach. Mus jabłkowy, powidła czy jabłka prażone przydadzą się zimą do szybkiej szarlotki. Domowy ocet jabłkowy można wykorzystać do sałatek i marynat, a suszone plastry jabłek to zdrowa, chrupiąca przekąska.

Sałatka z kurczakiem, jabłkiem i selerem naciowym

Składniki: - 1 pierś z kurczaka (grillowana lub gotowana), - 1 jabłko, - 2–3 łodygi selera naciowego, - garść orzechów włoskich, - 2 łyżki majonezu lub jogurtu naturalnego, - sól, pieprz

Przygotowanie: Kurczaka pokrój w kostkę, jabłko w słupki, selera w plasterki. Wymieszaj wszystkie składniki z majonezem/jogurtem. Dopraw solą i pieprzem.

Zupa krem z jabłek i dyni

Składniki: - 500 g dyni, - 2 jabłka, - 1 cebula, - 1 litr bulionu warzywnego, - 2 łyżki śmietanki, - przyprawy: imbir, curry, sól, pieprz.

Przygotowanie: Cebulę podsmaż na oleju, dodaj dynię i jabłka pokrojone w kostkę. Zalej bulionem i gotuj 20 minut. Zblenduj na gładki krem, dopraw przyprawami. Podawaj ze śmietanką i grzankami.

Sałatka śledziowa z jabłkiem

Składniki: - 3 filety śledziowe matiasy, - 1 jabłko, - 1 cebula, - 2 ogórki kiszone, - 2 łyżki śmietany lub jogurtu, - pieprz, świeży koperek.

Przygotowanie: Śledzie namocz, pokrój w paseczki. Jabłko, cebulę i ogórki pokrój w kostkę. Wymieszaj wszystko ze śmietaną i posiekanym koperkiem.

Szarlotka sypana (dla zabieganych)

Składniki: - 1 szklanka kaszy manny, - 1 szklanka mąki pszennej, - 1 szklanka cukru, - 1,5 kg jabłek, - 1 kostka masła.

Przygotowanie: Suche składniki wymieszaj w misce. Jabłka zetrzyj na tarce. Na natłuszczonej i posypanej bułką tartą blasze układaj warstwami: sucha mieszanka – jabłka – sucha mieszanka – jabłka. Na wierzchu ułóż kawałki masła. Piecz 50 minut w 180°C.

Powidła jabłkowe z cynamonem

Składniki: - 2 kg jabłek, - 200 g cukru (lub mniej, zależnie od słodyczy owoców), - 2 łyżeczki cynamonu.

Przygotowanie: Jabłka obierz, pokrój i duś w garnku na małym ogniu. Gdy zmiękną, dodaj cukier i cynamon. Smaż jeszcze ok. 1 godziny, mieszając. Gorące powidła przełóż do słoików i zapasteryzuj.

Jabłka to owoce codzienne, a jednak niezwykłe. Niezależnie od tego, czy wybierzemy odmianę słodką, kwaskowatą czy lekko cierpką – zawsze znajdzie się na nią kulinarne zastosowanie. Warto więc sięgać po nie tylko jesienią, ale przez cały rok.