Ludzie wiedzieli o tym od zarania dziejów. W przeciwnym razie nie wynaleźliby sałatki warstwowej ani sałatki z kiełbasą. Nie byłoby sałatki ziemniaczanej z majonezem, a sałatka Cezar musiałaby się obejść bez parmezanu i grzanek. Oto przepisy na kilka sałatek, które nie mają na celu sprawić, że będziesz szczupły, lecz syty i szczęśliwy.

Sałatka szpinakowa ze scamorzą, jajkiem i sosem musztardowym

Z jednej strony dziwne, że intensywny ser scamorza jest spokrewniony z powściągliwą w smaku mozzarellą. Z drugiej strony, dlaczego na półce z serami miałoby być inaczej niż w rodzinach, gdzie różnice między rodzeństwem również bywają spore? W tym przepisie na sałatkę scamorza jest cienko pokrojona i wzbogacona jajkami na twardo oraz krążkami cebulowymi.

Składniki: 4 jajka, 4 łyżki jogurtu, 1-2 łyżeczki ostrej musztardy, 1-2 łyżeczki grubej musztardy (z całymi ziarnami gorczycy), 1 łyżka miodu, 1 łyżka białego octu winnego, 5 łyżek oliwy z oliwek, 200 g mieszanki sałat z liśćmi młodego szpinaku, 2 kromki chleba (najlepiej typu wiejskiego), 150 g wędzonej scamorzy, 1 mała czerwona cebula, sól

Przygotowanie: 1. Nakłuj jajka i ugotuj na twardo. Aby przygotować sos, wymieszaj jogurt z musztardą, gruboziarnistą musztardą, miodem, octem i 2 łyżkami oliwy z oliwek do uzyskania gładkiej konsystencji. Dopraw solą.

2. Umyj i osusz mieszankę sałat. Pokrój chleb w kostkę i podsmaż na patelni z 3 łyżkami oliwy z oliwek, aż się zarumieni. Dopraw solą. 3. Pokrój scamorzę w cienkie plasterki, a cebulę w krążki. Obierz i grubo posiekaj jajka. Umytą sałatę umieść na półmiski, na warstwę sałaty ułóż scamorzę, czerwoną cebulę i jajko, polej sosem i podawaj z grzankami chlebowymi.

Sałatka z kalafiora, zielonego ogórka i kimchi

Wbrew powszechnemu przekonaniu, kalafior można podawać nawet bez ugotowania go na papkę. Można go na przykład usmażyć, aż będzie chrupiący, a następnie nawet połączyć z chrupiącymi świeżymi ogórkami.

Składniki: 1 świeży ogórek, sól, ocet ryżowy (lub biały ocet winny), cukier, 400 g kalafiora, 5 łyżek oliwy z oliwek, 1-2 krople oleju sezamowego lub orzechowego (opcjonalnie), 40 g kimchi, 4 gałązki kolendry, 2 łyżki solonych, prażonych migdałów

Przygotowanie: 1.Pokrój ogórka w cienkie plasterki, dopraw solą, dodaj 1-2 łyżeczki octu ,1 łyżeczkę cukru i odstaw. 2. Podziel kalafior na różyczki i pokrój w plasterki. Rozgrzej 2 łyżki oliwy z oliwek i odrobinę oleju sezamowego na dużej patelni z nieprzywierającą powłoką.

Smaż kalafior na średnim ogniu przez 4 minuty, dodając sól na początku smażenia. 3. Drobno posiekaj kimchi i przełóż je do miski z 1-2 łyżkami sosu z kimchi. Drobno posiekaj kolendrę i dodaj ją do kapusty. Dodaj 1-2 łyżeczki octu i 3 łyżki oliwy z oliwek. 3. Odcedź ogórki z nadmiaru płynu, dołóż je do miski z kimchi i posyp pieczonym kalafiorem. Przed podaniem sałatkę polej winegretem i posyp prażonymi migdałami.

Sałatka na ceremonię koronacyjną

Podobno przepis na sałatkę powstał z okazji oficjalnej koronacji królowej Elżbiety II w 1953 roku – pierwszej królewskiej ceremonii transmitowanej w telewizji, wówczas nowym medium. Brytyjskie gazety opublikowały przepis na „sałatkę koronacyjną” z wyprzedzeniem, aby umożliwić publiczności udział w uroczystości poprzez kulinarne doświadczenie.

Składniki: 2 łyżki płatków migdałowych, sól, 80 g majonezu, 1-2 łyżeczki łagodnej przyprawy curry, 1 łyżka musztardy, 1 łyżka miodu, 1 łyżka soku pomarańczowego, 3 łyżki białego octu winnego, 3–4 ziemniaki ugotowane w mundurkach, ½ mango, 2–3 łodygi selera naciowego, ½ grillowanego kurczaka (ostudzonego)

Przygotowanie: 1.Płatki migdałów upraż na suchej patelni, dopraw solą i odstaw. 2. Sos: wymieszaj majonez z curry, musztardą, miodem, sokiem pomarańczowym i octem, aż do uzyskania gładkiej konsystencji, a następnie dopraw solą. 3. Ziemniaki i mango obierz i pokrój w kostkę.

Łodygi selera pokrój w cienkie plasterki, oddzielnie oderwij listki. Usuń kości z kurczaka i pokrój go na kawałki wielkości kęsa, a następnie wymieszaj z wcześniej przygotowanym sosem, dodaj mango, pokrojone łodygi selera i ziemniaki, dopraw solą. Wymieszaj wszystkie składniki. Sałatkę podawaj posypaną płatkami migdałów i liśćmi selera.

Sałatka chlebowa z figami

Gdy bochenek chleba czerstwieje, staje przed trudnym wyborem: co zrobić: tosty francuskie czy chleb smażony w jajku. Ale można go wykorzystać do pysznej sałatki chlebowej w towarzystwie fig, rozmarynu i czosnku.

Składniki: 6 fig, 3 łyżki miodu, 150 ml białego, wytrawnego wina, kilka gałązek rozmarynu, 6 kromek czerstwego chleba, 2 obrane ząbki czosnku, oliwa z oliwek, 6 plasterków wędzonego boczku, ½ czerwonej cebuli, czarny pieprz

Przygotowanie: 1. Przekrój figi na pół i wymieszaj je z miodem i winem w naczyniu żaroodpornym. Dodaj trzy drobno posiekane gałązki rozmarynu. Piecz piekarniku w temperaturze 180°C przez 20 minut. Następnie ostudź. 2. Na patelni podsmaż chleb, a następnie natrzyj go ząbkami czosnku.

Skrop oliwą z oliwek i pokrój ma kawałki wielkości kęsa. 3. Smaż boczek na suchej patelni, aż będzie chrupiący. Pozostaw do odsączenia z tłuszczu na ręczniku papierowym. 4. Obraną cebulę pokrój w cienkie plasterki. 5. Wszystkie składniki ułóż na talerzu. Skrop odrobiną oliwy z oliwek i ewentualnie sokiem pozostałym z pieczenia fig. Posyp odrobiną grubej soli i pieprzem. Udekoruj kilkoma gałązkami rozmarynu.