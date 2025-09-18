Ludzie wiedzieli o tym od zarania dziejów. W przeciwnym razie nie wynaleźliby sałatki warstwowej ani sałatki z kiełbasą. Nie byłoby sałatki ziemniaczanej z majonezem, a sałatka Cezar musiałaby się obejść bez parmezanu i grzanek. Oto przepisy na kilka sałatek, które nie mają na celu sprawić, że będziesz szczupły, lecz syty i szczęśliwy.

Sałatka szpinakowa ze scamorzą, jajkiem i sosem musztardowym

Z jednej strony dziwne, że intensywny ser scamorza jest spokrewniony z powściągliwą w smaku mozzarellą. Z drugiej strony, dlaczego na półce z serami miałoby być inaczej niż w rodzinach, gdzie różnice między rodzeństwem również bywają spore? W tym przepisie na sałatkę scamorza jest cienko pokrojona i wzbogacona jajkami na twardo oraz krążkami cebulowymi.
Składniki: 4 jajka, 4 łyżki jogurtu, 1-2 łyżeczki ostrej musztardy, 1-2 łyżeczki grubej musztardy (z całymi ziarnami gorczycy), 1 łyżka miodu, 1 łyżka białego octu winnego, 5 łyżek oliwy z oliwek, 200 g mieszanki sałat z liśćmi młodego szpinaku, 2 kromki chleba (najlepiej typu wiejskiego), 150 g wędzonej scamorzy, 1 mała czerwona cebula, sól

Reklama

Przygotowanie: 1. Nakłuj jajka i ugotuj na twardo. Aby przygotować sos, wymieszaj jogurt z musztardą, gruboziarnistą musztardą, miodem, octem i 2 łyżkami oliwy z oliwek do uzyskania gładkiej konsystencji. Dopraw solą.
2. Umyj i osusz mieszankę sałat. Pokrój chleb w kostkę i podsmaż na patelni z 3 łyżkami oliwy z oliwek, aż się zarumieni. Dopraw solą. 3. Pokrój scamorzę w cienkie plasterki, a cebulę w krążki. Obierz i grubo posiekaj jajka. Umytą sałatę umieść na półmiski, na warstwę sałaty ułóż scamorzę, czerwoną cebulę i jajko, polej sosem i podawaj z grzankami chlebowymi.

Reklama

Sałatka z kalafiora, zielonego ogórka i kimchi

Wbrew powszechnemu przekonaniu, kalafior można podawać nawet bez ugotowania go na papkę. Można go na przykład usmażyć, aż będzie chrupiący, a następnie nawet połączyć z chrupiącymi świeżymi ogórkami.
Składniki: 1 świeży ogórek, sól, ocet ryżowy (lub biały ocet winny), cukier, 400 g kalafiora, 5 łyżek oliwy z oliwek, 1-2 krople oleju sezamowego lub orzechowego (opcjonalnie), 40 g kimchi, 4 gałązki kolendry, 2 łyżki solonych, prażonych migdałów

Przygotowanie: 1.Pokrój ogórka w cienkie plasterki, dopraw solą, dodaj 1-2 łyżeczki octu ,1 łyżeczkę cukru i odstaw. 2. Podziel kalafior na różyczki i pokrój w plasterki. Rozgrzej 2 łyżki oliwy z oliwek i odrobinę oleju sezamowego na dużej patelni z nieprzywierającą powłoką.
Smaż kalafior na średnim ogniu przez 4 minuty, dodając sól na początku smażenia. 3. Drobno posiekaj kimchi i przełóż je do miski z 1-2 łyżkami sosu z kimchi. Drobno posiekaj kolendrę i dodaj ją do kapusty. Dodaj 1-2 łyżeczki octu i 3 łyżki oliwy z oliwek. 3. Odcedź ogórki z nadmiaru płynu, dołóż je do miski z kimchi i posyp pieczonym kalafiorem. Przed podaniem sałatkę polej winegretem i posyp prażonymi migdałami.

Sałatka na ceremonię koronacyjną

Podobno przepis na sałatkę powstał z okazji oficjalnej koronacji królowej Elżbiety II w 1953 roku – pierwszej królewskiej ceremonii transmitowanej w telewizji, wówczas nowym medium. Brytyjskie gazety opublikowały przepis na „sałatkę koronacyjną” z wyprzedzeniem, aby umożliwić publiczności udział w uroczystości poprzez kulinarne doświadczenie.
Składniki: 2 łyżki płatków migdałowych, sól, 80 g majonezu, 1-2 łyżeczki łagodnej przyprawy curry, 1 łyżka musztardy, 1 łyżka miodu, 1 łyżka soku pomarańczowego, 3 łyżki białego octu winnego, 3–4 ziemniaki ugotowane w mundurkach, ½ mango, 2–3 łodygi selera naciowego, ½ grillowanego kurczaka (ostudzonego)

Przygotowanie: 1.Płatki migdałów upraż na suchej patelni, dopraw solą i odstaw. 2. Sos: wymieszaj majonez z curry, musztardą, miodem, sokiem pomarańczowym i octem, aż do uzyskania gładkiej konsystencji, a następnie dopraw solą. 3. Ziemniaki i mango obierz i pokrój w kostkę.
Łodygi selera pokrój w cienkie plasterki, oddzielnie oderwij listki. Usuń kości z kurczaka i pokrój go na kawałki wielkości kęsa, a następnie wymieszaj z wcześniej przygotowanym sosem, dodaj mango, pokrojone łodygi selera i ziemniaki, dopraw solą. Wymieszaj wszystkie składniki. Sałatkę podawaj posypaną płatkami migdałów i liśćmi selera.

Sałatka chlebowa z figami

Gdy bochenek chleba czerstwieje, staje przed trudnym wyborem: co zrobić: tosty francuskie czy chleb smażony w jajku. Ale można go wykorzystać do pysznej sałatki chlebowej w towarzystwie fig, rozmarynu i czosnku.
Składniki: 6 fig, 3 łyżki miodu, 150 ml białego, wytrawnego wina, kilka gałązek rozmarynu, 6 kromek czerstwego chleba, 2 obrane ząbki czosnku, oliwa z oliwek, 6 plasterków wędzonego boczku, ½ czerwonej cebuli, czarny pieprz

Przygotowanie: 1. Przekrój figi na pół i wymieszaj je z miodem i winem w naczyniu żaroodpornym. Dodaj trzy drobno posiekane gałązki rozmarynu. Piecz piekarniku w temperaturze 180°C przez 20 minut. Następnie ostudź. 2. Na patelni podsmaż chleb, a następnie natrzyj go ząbkami czosnku.
Skrop oliwą z oliwek i pokrój ma kawałki wielkości kęsa. 3. Smaż boczek na suchej patelni, aż będzie chrupiący. Pozostaw do odsączenia z tłuszczu na ręczniku papierowym. 4. Obraną cebulę pokrój w cienkie plasterki. 5. Wszystkie składniki ułóż na talerzu. Skrop odrobiną oliwy z oliwek i ewentualnie sokiem pozostałym z pieczenia fig. Posyp odrobiną grubej soli i pieprzem. Udekoruj kilkoma gałązkami rozmarynu.

Jakub Kuroń robi ze śliwek przepyszny sos, można go jeść łyżkami. Keczup przegrywa
Jakub Kuroń robi ze śliwek przepyszny sos, można go jeść łyżkami. Keczup przegrywa

Zobacz również