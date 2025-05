Co na obiad? Czasem trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie. Zwłaszcza że domownicy nie zawsze pomagają, twierdząc, że im wszystko jedno. Podpowiadamy, jak przygotować pyszne i tanie dania obiadowe. Łatwe do zrobienia i niedrogie. We wtorek niech pachnie w kuchni zupą gulaszową. Proponujemy niezawodny przepis na pyszną zupę gulaszową z babcinego przepisu.