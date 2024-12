Karp to ryba, bez której nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia. Ta słodkowodna ryba jest bardzo zdrowa, ale jej smak nie każdy lubi. Bywa, że nawet świetnie usmażona, jest mdła w smaku.

Nie tylko sól i pieprz. Przypraw karpia tymi przyprawami

Zazwyczaj doprawiamy ją solą i pieprzem. Te przyprawy mogą jednak nie wystarczyć. Dobrze jest dodać do karpia trzy, które podkręcą jego smak. O jakie przyprawy dokładnie chodzi? Mowa o tymianku, rozmarynie oraz oregano. To właśnie one sprawią, że ryba będzie wyrazista w smaku. Te trzy przyprawy mają jeszcze dodatkową zaletę. Dzięki niej lepiej strawimy nie tylko smażonego karpia, ale też inne wigilijne potrawy.

Te przyprawy także pasują do karpia

Do karpia pasują również inne przyprawy. Można do niego dodać paprykę, majeranek, czosnek, ziele angielskie a nawet trawę cytrynową. Jeśli ktoś lubi eksperymenty w kuchni śmiało może dodać je do karpia. W przepisach naszych babć królują jednak wspomniane wcześniej trzy przyprawy. Poza nimi warto jest wymoczyć rybę w maślance. Po co? W ten prosty sposób pozbędziemy się posmaku mułu.