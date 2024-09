Danuta Martyniuk w wielu wywiadach i programach telewizyjnych opowiadała o swoim odchudzaniu. Wspominała, że postawiła na zdrowe odżywianie. W sieci dzieli się przepisami, z których korzystała podczas gubienia zbędnych kilogramów.

Tak wyglądała dieta Danuty Martyniuk

Żona lidera zespołu Akcent często podkreślała, że głównymi składnikami jej jadłospisu podczas gubienia zbędnych kilogramów były warzywa oraz owoce. Sekretnym daniem, które jadła gdy była na diecie, jest surówka z czerwonej kapusty. Okazuje się, że tajemnicą jest dressing, który do niej dodaje.

Reklama

To dodawała do surówki, którą jadła podczas odchudzania

To sos, który przyrządza na bazie octu jabłkowego. Nie od dziś wiadomo, że to produkty, który przyspiesza spalanie tłuszczu. Był znany już w czasach starożytnych. To właśnie wtedy wykorzystywano go również do odchudzania. W jego składzie znajdziemy ponad 20 substancji mineralnych a także kwasy octowe, mlekowe i cytrynowe.

Regularnie spożywany nie tylko przyspiesza trawienie, ale pobudza też wydzielanie soków żołądkowych i przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. To wszystko powoduje, że poza tym, że spala to, co zbędne, zmniejsza także chęć na podjadanie.

Jak zrobić surówkę z czerwonej kapusty z przepisu Danuty Martyniuk?

Przepis

Składniki:

1/4 główki czerwonej kapusty,1 cebula,1 marchewka,1 duże, winne jabłko,2 łyżki octu jabłkowego,łyżka cukru,szczypta soli

Sposób przygotowania:

Kapustę umyj i poszatkuj. Przełóż ją do miski. Marchewkę i jabłko obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Dodaj je do kapusty. Do niewielkiej miseczki wlej ocet i dodaj do niego cukier oraz sól. Całość wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia się składników.

Tak przygotowanym sosem polej warzywa. Gotową sałatkę włóż do lodówki na pół godziny, żeby się przegryzła.