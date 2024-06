Henia Foks przekonuje, że takie pączki są łatwe do zrobienia nawet dla początkujących.

Składniki

3 szklanki mąki

szczypta soli

pół szklanki mleka

5 łyżek cukru

4 dag drożdży

4 żółtka

1 łyżeczka spirytusu

⅓ kostki masła

30 dag truskawek

Przygotowanie

Robimy rozczyn z mleka, jednej łyżki cukru i drożdży. Następnie wlewamy go do mąki. Dodajemy cztery łyżki cukru, cztery żółtka i jedną łyżeczkę spirytusu. Zarabiamy ciasto, na sam koniec dodając do niego jedną trzecią stopionej kostki masła. Ciasto należy bardzo dokładnie wyrobić i pozostawić do wyrośnięcia. Powinno podwoić swoją objętość.

Ciasto rozwałkowujemy na 1 cm. Pączki wycinamy literatką i owijamy nimi po jednej truskawce. Formujemy dłońmi w kulkę i pozostawiamy do wyrośnięcia. Wrzucamy pączki do rondla na rozgrzany tłuszcz. Smażymy na zmniejszonym płomieniu na złoto-brązowy kolor. Pączki obracamy patyczkiem do szaszłyków lub innym kuchennym przyrządem tak, aby równomiernie się usmażyły. Zdejmujemy na ręcznik papierowy.

Pączki możemy oprószyć cukrem pudrem lub polać lukrem.

Smacznego!