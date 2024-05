Pochodzący z San Sebastian "antysernik", koniecznie przypalony na karmelowo, według Rozkosznego musi posiadać konsystencję "bardziej przypominającą jadalne chmury niż ser". Youtuber dodatkowo usadził ciasto na "chrupiącym, maślanym spodzie, aby smakowało jeszcze lepiej" - jak twierdzi na swoim blogu.

Serek

"Do sernika baskijskiego – jako stosunkowo nowego wynalazku – używa się serka kremowego typu Philadelphia. Jest on odpowiednio tłusty, słony i maziasty – i to jest właśnie zasadnicza różnica od serników na polskim twarogu, który w tym przepisie także się sprawdzi, dając po prostu inny efekt (także pyszny, ale mniej kremowy)" - radzi Rozkoszny.

Kiedy bloger kulinarny, który w międzyczasie zdobył taką popularność, że został jurorem programu "MasterChef Nastolatki", opublikował w sieci swój przepis na sernik baskijski, zainteresowanie serkiem Philadelphia było tak duże, że produktu brakowało w marketach. Dlatego dobrze wiedzieć, że w przypadku braku serka Philadelphia z równie dobrym skutkiem, jak zauważa Rozkoszny, sprawdzi się 500 gram twarogu sernikowego w połączeniu z 250 gramami mascarpone.

Przepis

180 g ulubionych ciasteczek, najlepiej digestives

3 łyżki masła

750 g serka śmietankowego typu Philadelphia

250 g gęstego jogurtu greckiego, odsączonego z serwatki na sitku

250 g drobnoziarnistego cukru

6 dużych jajek "zerówek"

400 ml śmietany kremówki 36%

1 płaska łyżeczka drobnej soli morskiej

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

2 łyżki cukru pudru

Przygotowanie

Rozgrzać piekarnik wraz z blachą do 200 stopni (góra-dół). Tortownicę 23 cm wysmarować masłem, spód i boki wyłożyć papierem do pieczenia tak, aby wystawał 4-5 cm ponad formę. Ciasteczka zblendować na pył i wymieszać z roztopionym masłem. Przełożyć do tortownicy, dokładnie dociskając masę. Piec przez około 6 minut, do "wysuszenia", po czym wystudzić. Zwiększyć temperaturę piekarnika do 240 stopni Celsjusza.

Ser, jogurt i cukier utrzeć mikserem na gładką masę. Stopniowo dodawać jajka, cały czas miksując. Wlać śmietanę, sól i wanilię, po czym całość zmiksować.

Tak przygotowana masa serowa będzie jeszcze dość płynna, dlatego należy wylać ją bardzo powoli na wystudzony spód. Piec około pół godziny, aż wierzch się skarmelizuje na kolor ciemnobursztynowy. Nawet jeśli środek sernika wyda się surowy w środku, to zetnie się podczas studzenia.

Sernik wystudzić w temperaturze pokojowej, a następnie włożyć do lodówki na minimum 8 godzin. Jeżeli sernik się nie skarmelizuje, można posypać go cukrem pudrem i skarmelizować za pomocą palnika kuchennego do crème brûlée. Podawać schłodzony.

Smacznego!