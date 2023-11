Ciasteczka z wróżbą. Co to takiego?

Ciasteczka z wróżbą bywają błędnie nazywane ciasteczkami chińskimi. W rzeczywistości zaczęto wypiekać je jednak nie w Chinach a w mieście Kioto w Japonii w XIX wieku. Następnie trafiły wraz z japońskimi emigrantami do Stanów Zjednoczonych i tam zostały spopularyzowane. Dziś znane są niemal na całym świecie i stanowią doskonałe urozmaicenie wielu imprez i spotkań w gronie rodziny i znajomych.

Ciasteczka z wróżbą to niewielkie, słodkie i kruche przekąski o kształcie zbliżonym do rogalików. To, co zdecydowanie wyróżnia je spośród innych słodyczy to ich zawartość. W środku zamiast owocowego czy czekoladowego nadzienia mają bowiem ukrytą małą karteczkę z wróżbą.

Ciasteczka z wróżbą na Andrzejki

Andrzejki, czyli noc z 29 na 30 listopada to już od stuleci czas wróżb. Próbujemy wówczas przewidzieć swoją przyszłość wróżąc z wosku czy ustawiając buty według odpowiedniego schematu. Wróżb andrzejkowych jest bardzo dużo. Ich ciekawym urozmaiceniem, a zarazem smaczną przekąską, mogą być łatwe do przygotowania ciasteczka z wróżbą na Andrzejki.

Kilka podstawowych składników, które zazwyczaj mamy w kuchni, pozwoli nam stworzyć smakowitą przekąskę. Przy odrobinie czasu i kreatywności stworzymy andrzejkowe ciasteczka, których zawartość z pewnością wywoła uśmiech na twarzach naszych współbiesiadników lub zachęci ich do przemyśleń. Wróżby wypisane na karteczkach i ukryte w ciasteczkach mogą być zarówno zabawnymi lub skłaniającymi do refleksji cytatami jak i tajemniczymi przepowiedniami czy wyzwaniami.

Ciasteczka z wróżbą na Andrzejki. Przepis

Składniki:

1 szklanka mąki,

2 jajka,

1 łyżeczka cukru,

1 łyżeczka cukru pudru,

1 łyżeczka cukru waniliowego,

1 łyżka masła,

szczypta soli,

ewentualnie odrobina ulubionych przypraw, np. cynamon, kardamon, imbir,

1 żółtko jajka do posmarowania ciasteczek,

małe karteczki z wróżbami.

Przygotowanie: