Jabłka to jesienne owoce, z pomocą których możemy w kuchni wyczarować wiele słodkości. Do najpopularniejszych należy z pewnością szarlotka. Jej kruche ciasto w połączeniu ze smakiem jabłek i cynamonu to przepis na idealne jesienne popołudnie przy kawie lub herbacie.

Krucha szarlotka. Porady

Krucha szarlotka. Przepis Krucha szarlotka. Porady Szarlotka niewątpliwie najlepiej smakuje na ciepło z dodatkiem lodów i bitej śmietany. Stanowi stały punkt menu każdej szanującej się kawiarni i każdej gospodyni domowej. Jak przygotować idealnie kruche ciasto? Co zrobić, aby uniknąć zakalca? Wystarczy zastosować się do kilku poniższych rad: Reklama unikać zbyt ciężkich i mokrych składników , które za bardzo obciążają ciasto i zwracać szczególną uwagę na proporcje składników tak, aby tych mokrych nie było za dużo,

, które za bardzo obciążają ciasto i zwracać szczególną uwagę na proporcje składników tak, aby tych mokrych nie było za dużo, zwracać uwagę na gatunek jabłek – lepiej nie stosować owoców zbyt soczystych, ponieważ w trakcie pieczenia mogą wypuszczać zbyt dużo soku, co grozi zakalcem lub niedopieczonym ciastem,

– lepiej nie stosować owoców zbyt soczystych, ponieważ w trakcie pieczenia mogą wypuszczać zbyt dużo soku, co grozi zakalcem lub niedopieczonym ciastem, w przypadku bardzo soczystych jabłek – można je przed dodaniem do ciasta podsmażyć na patelni lub poddusić w garnku,

blaszkę do ciasta dobrze jest natłuścić i obsypać bułką tartą , która wsiąknie część wilgoci z ciasta,

, która wsiąknie część wilgoci z ciasta, upieczone ciasto po wyjęciu z piekarnika należy chronić przed gwałtownymi zmianami temperatur, aby nie opadło – w związku z tym nie można przenosić go od razu po wyjęciu z gorącego pieca do chłodnego pomieszczenia. Reklama Jak zrobić najlepszy sernik dyniowy? Garść porad i PRZEPIS Zobacz również Krucha szarlotka. Przepis Poniżej przepis na kruchą szarlotkę z apetyczną złocistą skórką. Jej sekretem jest szybkie wyrobienie ciasta. Składniki kruche ciasto: 2 szklanki mąki,

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia,

½ kostki margaryny,

½ szklanki cukru,

2 jajka,

3 łyżki kwaśnej śmietany,

szczypta soli, masa jabłkowa: 1 kg obranych jabłek

1 łyżka cukru,

1 łyżeczka cynamonu, dodatki: 1 łyżka bułki tartej,

1 żółtko. Przygotowanie: mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia prosto na stolnicę,

dodać margarynę,

wszystko dokładnie i szybko posiekać nożem,

dodać pozostałe składniki kruchego ciasta,

wszystko szybko połączyć za pomocą noża, a następnie zagnieść rękoma,

za pomocą noża, a następnie zagnieść rękoma, wyrobione ciasto przełożyć do miski, przykryć folią spożywczą i wstawić na ok. godzinę do lodówki ,

, w tym czasie jabłka zetrzeć na tarce o grubych oczkach,

wymieszać z cukrem i cynamonem,

tortownicę o średnicy ok. 24 cm natłuścić i wysypać bułką tartą ,

, ⅔ schłodzonego ciasta wyłożyć na blaszkę,

na nim rozsmarować równą warstwę jabłek,

posypać bułką tartą,

przykryć pozostałym ciastem,

ciasto nakłuć widelcem i posmarować żółtkiem ,

, wstawić do piekarnika rozgrzanego do ok. 190 stopni Celsjusza,

piec ok. 50 minut. Joanna Kamińska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję