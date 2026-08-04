Pyszny obiad na wtorek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Delikatne pulpety w sosie szczypiorkowy

Pulpety w sosie koperkowym to obiadowa klasyka. Tym razem zrobimy pulpety w sosie szczypiorkowym. Sos jest bardziej wyrazisty i ma ciekawy smak. Świetnie będą smakowały latem. Można podać do nich ogórki małosolne i ugotowane w mundurkach wczesne ziemniaki.
Smaczny obiad dla rodziny
Pulpety w sosie szczypiorkowym przygotujemy szybko. Składniki kupimy w każdym sklepie. Dostaniemy obiad tani, a jeśli podamy je z warzywami - także doskonale zbilansowany. Do przygotowania pulpetów weźmiemy mięso z piersi kurczaka. jest delikatne i ma dużo białka.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - pulpety w sosie koperkowym
Składniki
- litr bulionu warzywnego - może być z kostki
- 500-600 g mięsa z piersi kurczaka
- 3 łyżki bułki tartej
- jajko
- mała cebula
- duży pęczek szczypiorku
- pół szklanki mleka
- 2 łyżki mąki
- sól, pieprz, pół łyżeczki suszonego tymianku
- 1/3 szklanki śmietanki - może być tłuste mleko
Przygotowanie
Mięso mielimy lub blendujemy razem z cebulą i bułką tartą. Odstawiamy masę na 15 minut. Potem do mięsa dodajemy przyprawy i jajko. Dokładnie wyrabiamy. Z masy formujemy niewielkie kuleczki. Zagotowujemy bulion. Wrzucamy pulpeciki do bulionu i gotujemy przez ok. 15 minut na niewielkim ogniu. Przygotowujemy sos. Siekamy drobno umyty szczypiorek. Mąkę mieszamy ze śmietanką - można użyć miksera, chodzi o to, żeby nie było grudek. Hartujemy sos kilkoma łyżkami bulionu, w którym dusiły się pulpety. Wlewamy mieszankę do sosu i zagotowujemy, potem wrzucamy posiekany koperek. Doprowadzamy jeszcze raz do wrzenia. Pulpety w sosie szczypiorkowym gotowe. Smacznego!
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.