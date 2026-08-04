Pyszny obiad na wtorek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Delikatne pulpety w sosie szczypiorkowy

Pulpety w sosie koperkowym to obiadowa klasyka. Tym razem zrobimy pulpety w sosie szczypiorkowym. Sos jest bardziej wyrazisty i ma ciekawy smak. Świetnie będą smakowały latem. Można podać do nich ogórki małosolne i ugotowane w mundurkach wczesne ziemniaki.

Smaczny obiad dla rodziny

Pulpety w sosie szczypiorkowym przygotujemy szybko. Składniki kupimy w każdym sklepie. Dostaniemy obiad tani, a jeśli podamy je z warzywami - także doskonale zbilansowany. Do przygotowania pulpetów weźmiemy mięso z piersi kurczaka. jest delikatne i ma dużo białka.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - pulpety w sosie koperkowym

Składniki

litr bulionu warzywnego - może być z kostki

500-600 g mięsa z piersi kurczaka

3 łyżki bułki tartej

jajko

mała cebula

duży pęczek szczypiorku

pół szklanki mleka

2 łyżki mąki

sól, pieprz, pół łyżeczki suszonego tymianku

1/3 szklanki śmietanki - może być tłuste mleko

Przygotowanie

Mięso mielimy lub blendujemy razem z cebulą i bułką tartą. Odstawiamy masę na 15 minut. Potem do mięsa dodajemy przyprawy i jajko. Dokładnie wyrabiamy. Z masy formujemy niewielkie kuleczki. Zagotowujemy bulion. Wrzucamy pulpeciki do bulionu i gotujemy przez ok. 15 minut na niewielkim ogniu. Przygotowujemy sos. Siekamy drobno umyty szczypiorek. Mąkę mieszamy ze śmietanką - można użyć miksera, chodzi o to, żeby nie było grudek. Hartujemy sos kilkoma łyżkami bulionu, w którym dusiły się pulpety. Wlewamy mieszankę do sosu i zagotowujemy, potem wrzucamy posiekany koperek. Doprowadzamy jeszcze raz do wrzenia. Pulpety w sosie szczypiorkowym gotowe. Smacznego!