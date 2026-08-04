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Pyszny obiad na wtorek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Delikatne pulpety w sosie szczypiorkowy

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:30
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meatballs
Te delikatne pulpeciki zachwycą nawet wybrednego smakosza/Shutterstock
Pulpety lubią wszyscy - mali i duzi. Przygotowuje się je szybko, można zrobić więcej na zapas i mieć np. na ciepłą kolację. Pulpety można też mrozić. Na wtorkowy obiad proponujemy delikatne pulpety z kurczaka w sosie szczypiorkowym.

Pulpety w sosie koperkowym to obiadowa klasyka. Tym razem zrobimy pulpety w sosie szczypiorkowym. Sos jest bardziej wyrazisty i ma ciekawy smak. Świetnie będą smakowały latem. Można podać do nich ogórki małosolne i ugotowane w mundurkach wczesne ziemniaki.

Smaczny obiad dla rodziny

Pulpety w sosie szczypiorkowym przygotujemy szybko. Składniki kupimy w każdym sklepie. Dostaniemy obiad tani, a jeśli podamy je z warzywami - także doskonale zbilansowany. Do przygotowania pulpetów weźmiemy mięso z piersi kurczaka. jest delikatne i ma dużo białka.

Babciny trik na miękką, elastyczną kapustę na gołąbki. Wlewamy to do wody i dzieją się cuda
Babciny trik na miękką, elastyczną kapustę na gołąbki. Wlewamy to do wody i dzieją się cuda

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - pulpety w sosie koperkowym

Składniki

  • litr bulionu warzywnego - może być z kostki
  • 500-600 g mięsa z piersi kurczaka
  • 3 łyżki bułki tartej
  • jajko
  • mała cebula
  • duży pęczek szczypiorku
  • pół szklanki mleka
  • 2 łyżki mąki
  • sól, pieprz, pół łyżeczki suszonego tymianku
  • 1/3 szklanki śmietanki - może być tłuste mleko

Przygotowanie

Mięso mielimy lub blendujemy razem z cebulą i bułką tartą. Odstawiamy masę na 15 minut. Potem do mięsa dodajemy przyprawy i jajko. Dokładnie wyrabiamy. Z masy formujemy niewielkie kuleczki. Zagotowujemy bulion. Wrzucamy pulpeciki do bulionu i gotujemy przez ok. 15 minut na niewielkim ogniu. Przygotowujemy sos. Siekamy drobno umyty szczypiorek. Mąkę mieszamy ze śmietanką - można użyć miksera, chodzi o to, żeby nie było grudek. Hartujemy sos kilkoma łyżkami bulionu, w którym dusiły się pulpety. Wlewamy mieszankę do sosu i zagotowujemy, potem wrzucamy posiekany koperek. Doprowadzamy jeszcze raz do wrzenia. Pulpety w sosie szczypiorkowym gotowe. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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