Ta pasta pachnie jak włoskie wakacje. Jest napakowana białkiem i smakuje bosko

Włoskie kulinarne aromaty to dojrzałe pomidory, pachnąca bazylia, nagrzane słońcem cytryny. Połączmy te smaki i zapachy z pełnym zdrowego białka i wapnia naszym poczciwym twarogiem. Powstanie pasta, którą chciałoby się jeść na śniadanie, obiad i kolację.

Pasty kanapkowe - świetnie urozmaicenie śniadania

Pasty na kanapki to sposób na śniadaniową czy kolacyjną nudę. Jeśli mamy w domu niejadka, który grymasi, gdy w menu pojawiają się warzywa, pasta kanapkowa jest doskonała, by "przemycić" trochę zdrowego jedzenia. Pasty kanapkowe można jeść z chlebem, ze świeżą bagietką lub chrupiącą kajzerką. Ci, którzy hołdują diecie keto, mogą taką pastę zjeść z warzywami. Świetne są np. warzywne "kanapki" z plastrami ogórka, cukinii lub liśćmi sałaty rzymskiej.

Pachnąca włoską kuchnią pasta na kanapki - śniadanie idealne

Składniki

250 g białego, tłustego twarogu

3 łyżki jogurtu naturalnego

duża garść listków świeżej bazylii

skórka otarta z połówki cytryny

sól

pieprz

ząbek czosnku

starty na tarce pomidor

Przygotowanie

W misce rozgniatamy twaróg, dodajemy do niego jogurt i mieszamy na gładką masę. Dojrzałego pomidora ścieramy na tarce, odlewamy wodę, a miąższ wrzucamy do miski. Wyciskamy ząbek czosnku i dorzucamy do twarogu. Dorzucamy skórkę otartą z wyparzonej cytryny. Starannie mieszamy. Rwiemy palcami listki bazylii na mniejsze kawałki i dodajemy do masy twarogowej. Pastę podajemy na chrupiącym chlebie, ze świeżymi pomidorami. Smacznego!