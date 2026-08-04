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Ta pasta pachnie jak włoskie wakacje. Jest napakowana białkiem i smakuje bosko

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 06:30
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pasta
Śniadanie we włoskich klimatach/Shutterstock
Co by tu zjeść na śniadanie? Kanapki z serem i szynką mogą się znudzić. Może jajko na twardo albo jajecznica? Latem chce się zjeść coś lekkiego, pożywnego i aromatycznego. Proponujemy pastę kanapkową, która pachnie włoskimi wakacjami.

Włoskie kulinarne aromaty to dojrzałe pomidory, pachnąca bazylia, nagrzane słońcem cytryny. Połączmy te smaki i zapachy z pełnym zdrowego białka i wapnia naszym poczciwym twarogiem. Powstanie pasta, którą chciałoby się jeść na śniadanie, obiad i kolację.

Pasty kanapkowe - świetnie urozmaicenie śniadania

Pasty na kanapki to sposób na śniadaniową czy kolacyjną nudę. Jeśli mamy w domu niejadka, który grymasi, gdy w menu pojawiają się warzywa, pasta kanapkowa jest doskonała, by "przemycić" trochę zdrowego jedzenia. Pasty kanapkowe można jeść z chlebem, ze świeżą bagietką lub chrupiącą kajzerką. Ci, którzy hołdują diecie keto, mogą taką pastę zjeść z warzywami. Świetne są np. warzywne "kanapki" z plastrami ogórka, cukinii lub liśćmi sałaty rzymskiej.

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Pachnąca włoską kuchnią pasta na kanapki - śniadanie idealne

Składniki

  • 250 g białego, tłustego twarogu
  • 3 łyżki jogurtu naturalnego
  • duża garść listków świeżej bazylii
  • skórka otarta z połówki cytryny
  • sól
  • pieprz
  • ząbek czosnku
  • starty na tarce pomidor

Przygotowanie

W misce rozgniatamy twaróg, dodajemy do niego jogurt i mieszamy na gładką masę. Dojrzałego pomidora ścieramy na tarce, odlewamy wodę, a miąższ wrzucamy do miski. Wyciskamy ząbek czosnku i dorzucamy do twarogu. Dorzucamy skórkę otartą z wyparzonej cytryny. Starannie mieszamy. Rwiemy palcami listki bazylii na mniejsze kawałki i dodajemy do masy twarogowej. Pastę podajemy na chrupiącym chlebie, ze świeżymi pomidorami. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieśniadanie
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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