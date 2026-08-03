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Najlepszy sposób na ogórki małosolne. Dzięki tym zasadom będą chrupiące i pełne smaku

Katarzyna ByszewskaRedaktor poradnikowy i uważny obserwator codziennych trendów. Pisze o tym, czym żyje sieć, od sprytnych trików, po szeroko pojęty lifestyle.
dzisiaj, 13:39
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Wydaje się, że na ogórki małosolne trzeba długo czekać? Znamy pewien trik
Najlepszy sposób na ogórki małosolne. Dzięki tym zasadom będą chrupiące i pełne smaku/Shutterstock
Ogórki małosolne to klasyka letniej kuchni. Ich przygotowanie wydaje się proste, ale o końcowym efekcie decyduje kilka szczegółów. Wystarczy zadbać o odpowiednie składniki, właściwe proporcje zalewy i warunki fermentacji, aby już po kilku dniach cieszyć się idealnie chrupiącymi ogórkami.

Najważniejszy jest wybór ogórków

Najlepiej sprawdzają się niewielkie, świeże ogórki gruntowe o twardej skórce. Powinny być jędrne, bez przebarwień i uszkodzeń. Im bardziej wyrównane są pod względem wielkości, tym równomierniej będą się kisiły. Przed włożeniem do słoja warto moczyć je przez 1-2 godziny w bardzo zimnej wodzie. Ten prosty zabieg poprawia ich jędrność i sprawia, że pozostają chrupiące nawet po kilku dniach.

Sekret tkwi w dodatkach

Nie wystarczy sama sól i woda. Do słoja warto dodać koper z baldachimami, kilka ząbków czosnku oraz kawałek korzenia chrzanu. Wielu miłośników domowych przetworów dodaje również liście wiśni, czarnej porzeczki albo dębu. Zawarte w nich garbniki pomagają zachować twardość ogórków i wzbogacają smak.

Idealna zalewa

Najbezpieczniejsza proporcja to 1 litr wody i 1 płaska łyżka soli kamiennej niejodowanej. Wodę należy zagotować, rozpuścić w niej sól i lekko przestudzić. Ogórki muszą być całkowicie zanurzone w zalewie, ponieważ kontakt z powietrzem sprzyja psuciu się i powstawaniu pleśni.

Ile powinny się kisić?

W temperaturze pokojowej pierwsze efekty pojawiają się już po około dwóch dobach. Wtedy ogórki są delikatne, lekko słone i tylko subtelnie kwaśne. Po trzech-czterech dniach ich smak staje się bardziej wyrazisty. Gdy osiągną pożądany stopień ukiszenia, najlepiej przełożyć je do lodówki, aby spowolnić fermentację.

Najczęstsze błędy

Do najczęstszych błędów należy używanie soli jodowanej, która może negatywnie wpływać na proces fermentacji, wybieranie przejrzałych ogórków oraz pozostawianie warzyw ponad powierzchnią zalewy. Problemy może powodować także zbyt wysoka temperatura i nieodpowiednio umyte słoiki.

Przepis krok po kroku

Na dnie wyparzonego słoja ułóż koper, czosnek i chrzan. Następnie ciasno ułóż ogórki. Zalej je przygotowaną solanką, tak aby były całkowicie przykryte. Słój przykryj lub lekko zakręć i pozostaw na blacie kuchennym na 2-3 dni. Codziennie sprawdzaj, czy ogórki pozostają pod powierzchnią zalewy.

Składniki

  • 1 kg małych ogórków gruntowych,
  • 1 litr wody,
  • 1 płaska łyżka soli kamiennej niejodowanej,
  • 2-3 baldachimy kopru,
  • 4-5 ząbków czosnku,
  • kawałek korzenia chrzanu,
  • opcjonalnie: liście wiśni, czarnej porzeczki lub dębu.

Przygotowanie idealnych ogórków małosolnych nie wymaga skomplikowanych zabiegów. Największe znaczenie mają świeże warzywa, dobra sól, odpowiednie dodatki oraz cierpliwość. Jeśli zadbasz o właściwe proporcje i nie dopuścisz do kontaktu ogórków z powietrzem, już po kilku dniach otrzymasz aromatyczną przekąskę, która świetnie sprawdzi się jako dodatek do letnich obiadów, kanapek i potraw z grilla.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepislatoogórki małosolne
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